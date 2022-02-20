https://arabic.sputniknews.com/20220220/الخروج-الفرنسي-من-مالي-هل-تفقد-باريس-نفوذها-في-المنطقة-بشكل-كامل-1058914184.html

الخروج الفرنسي من مالي... هل تفقد باريس نفوذها في المنطقة بشكل كامل

الخروج الفرنسي من مالي... هل تفقد باريس نفوذها في المنطقة بشكل كامل

مرحلة جديدة تواجهها فرنسا في القارة الأفريقية، حيث تشير التقديرات في العديد من دول المنطقة إلى رغبة كبيرة بإخراج فرنسا منها. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T16:07+0000

2022-02-20T16:07+0000

2022-02-20T16:07+0000

أخبار مالي

أخبار فرنسا

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تقديرات الخبراء تشير إلى أن أعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيسحب قوات بلاده في مالي منذ 2013، يمكن أن يتكرر في بعض الدول، إلا أن الأمر يواجه العديد من الصعوبات والعراقيل التي قد تطل بوادرها في مالي خلال الأيام المقبلة.ومن المقرر أن تبدأ عملية سحب القوات التي كانت مشاركة في "عملية برخان" خلال الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة من مالي، بعد ضغط من المجلس العسكري الحاكم في باماكو.في العام 2013، أرسلت فرنسا 5000 جندي إلى مالي، بناء على طلب من الحكومة المالية التي كانت تواجه تمردا مسلحا.التخلص من الوجود الفرنسيمن ناحيه قال العابد مصطفى البشير الأكاديمي التشادي،إن التأييد الشعبي الذي أولته الشعوب الأفريقية لانسحاب فرنسا من مالي، هو مؤشر قاطع على عزم الأفارقة للتخلص من من الوجود الفرنسي في أفريقيا، حيث تعد مالي بوابة للخروج من كل القارة الأفريقية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هناك بعض البدائل تتمثل في روسيا الصين تحل محل فرنسا التي لم تقدم للفريقين أي شيء سوى نهب ثرواتها.فشل في مواجهة الإرهابوتابع بقوله: "فرنسا لم تفشل فقط بل هي متهمة من قبل الأفارقة بدعم الإرهاب وتمويله وخصوصا "بوكو حرام" لكي تستمر في السيطرة على المقدرات الأفريقية.ويرى أن سياسيات فرنسا في القارة السمراء فاشلة، لكن الوعي الأفريقي أدرك ذلك مؤخرا، إضافة إلى أن المتغيرات الدولية أفرزت واقعا جديدا استفاد منه الأفارقة، حيث يفكرون جديا في مساءلة فرنسا دوليا عن أضرارها لأفريقيا.ما بعد الخروج من ماليتبعات عدة تترتب على الخروج الفرنسي من أفريقيا، حيث يشير الأكاديمي التشادي إلى أن الخروج من مالي سيدفع الدول الأخرى للمطالبة بطرد فرنسا، في حين أن البعض يطالب برهن المعدات العسكرية وإجلاء الفرنسيين دون أسلحتهم، فيما يعم الاستياء الشارع التشادي إثر نقل القوة الفرنسية من مالي إلى شمال تشاد، بحسب تأكيده.عملية معقدةفي الإطار قال الدكتور إسماعيل محمد طاهر الخبير في الشؤون الأفريقية، إن فرنسا ليست مجبرة على الخروج الكامل، إلا أن المؤكد أن المواقف والفكر والثقافة في إفريقيا تغير إزاء هذا التواجد.ويرى أن فرنسا لم تنجح في مواجهة الإرهاب بشكل كامل، خاصة أن هناك العديد من الأطراف شاركت فرنسا مواجهة الإرهاب، إلا أن المواجهة فشلت.من يعارض الوجود الفرنسي؟وأشار إلى أن النخب السياسية الجديدة والأحزاب تعارض الوجود الفرنسي في العديد من الدول، ما يعني أن مكانتها لم تعد كما كانت.وبحسب الخبير فإن خروج فرنسا من مالي يمكن أن يتسبب في العديد من المصاعب للماليين، خاصة أنها كانت تقدم لهم العديد من أوجه الدعم اللوجستي والمخابراتي.مواقف مضادةيرجح طاهر أنه من المحتمل أن تتحرك بعض الجماعات وبعض الدول بأشكال مختلفة ضد الدول التي يخرج منها الجيش الفرنسي لإظهار الفارق وإضعاف كل من يحاول إخراج فرنسا.وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الاثنين الماضي: "إذا لم يتم استيفاء الشروط (...) لنتمكن من العمل في مالي، فسنواصل محاربة الإرهاب إلى جانب دول الساحل التي تطالب بإلحاح بذلك".، بحسب "فرانس 24".وتنشط في منطقة الساحل مجموعات إرهابية منها تنظيم " داعش" وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة، وأنصار الإسلام وبوكو حرام، ونفذت كل من هذه التنظيمات هجمات إرهابية على مدار السنوات الماضية مما أدى لمقتل المئات وتهجير الآلاف.

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