https://arabic.sputniknews.com/20220220/الدفاع-البيلاروسية-نتخذ-إجراءات-بالتعاون-مع-الجيش-الروسي-لمنع-الحرب-1058911109.html
الدفاع البيلاروسية: نتخذ إجراءات بالتعاون مع الجيش الروسي لمنع الحرب
الدفاع البيلاروسية: نتخذ إجراءات بالتعاون مع الجيش الروسي لمنع الحرب
قال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، اليوم الأحد، إن هيئتي الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية ستتخذان إجراءات مشتركة لمنع اندلاع حرب في... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T15:04+0000
2022-02-20T15:04+0000
2022-02-20T15:04+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058814897_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78323c9f08364a544ef5ac296097e713.jpg
مينسك- سبوتنيك. وجاء هذا التصريح بعد إعلانه أن البلدين قررا مواصلة اختبار قوات الرد المناسب في إطار تدريبات "عزم الاتحاد 2022" المشتركة.وقال خرينين في كلمة نُشرت عبر "تليغرام": "سيستمر اختبار قوات الرد المناسب لدولة الاتحاد، وستقوم الأركان العامة للقوات المسلحة لبيلاروسيا وروسيا بتطوير خطوات مشتركة أخرى، وسننفذ هذه القرارات".وأضاف خرينين أن الخطوات تهدف أولا وقبل كل شيء إلى "منع الحرب". وأجريت التدريبات في ساحة التجارب في بيلاروسيا في الفترة من 10 إلى 20 فبراير/ شباط بهدف تدريب الجنود على صد الاعتداءات الخارجية والهجمات الإرهابية.اعتبارا من يوم الجمعة، أبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن قصف القوات الأوكرانية المناطق السكنية في دونباس في انتهاك لاتفاقيات مينسك. في وقت سابق من اليوم، ذكرت لوغانسك أن مدنيين اثنين قتلا في هجوم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058814897_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b295b74ba2b81f1bbc922c4e17deab0e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع البيلاروسية: نتخذ إجراءات بالتعاون مع الجيش الروسي لمنع الحرب
تابعنا عبر
قال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، اليوم الأحد، إن هيئتي الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية ستتخذان إجراءات مشتركة لمنع اندلاع حرب في المنطقة.
مينسك- سبوتنيك
. وجاء هذا التصريح بعد إعلانه أن البلدين قررا مواصلة اختبار قوات الرد المناسب في إطار تدريبات "عزم الاتحاد 2022" المشتركة.
وقال خرينين في كلمة نُشرت عبر "تليغرام": "سيستمر اختبار
قوات الرد المناسب لدولة الاتحاد، وستقوم الأركان العامة للقوات المسلحة لبيلاروسيا وروسيا بتطوير خطوات مشتركة أخرى، وسننفذ هذه القرارات".
وأضاف خرينين أن الخطوات تهدف أولا وقبل كل شيء إلى "منع الحرب". وأجريت التدريبات في ساحة التجارب في بيلاروسيا في الفترة من 10 إلى 20 فبراير/ شباط بهدف تدريب الجنود على صد الاعتداءات الخارجية والهجمات الإرهابية.
اعتبارا من يوم الجمعة، أبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن قصف القوات الأوكرانية المناطق السكنية في دونباس في انتهاك لاتفاقيات مينسك. في وقت سابق من اليوم، ذكرت لوغانسك أن مدنيين اثنين قتلا في هجوم.