https://arabic.sputniknews.com/20220220/الرياح-الشديدة-تطرح-المارة-أرضا-في-بريطانيا-فيديو-1058918451.html
الرياح الشديدة تطرح المارة أرضا في بريطانيا... فيديو
الرياح الشديدة تطرح المارة أرضا في بريطانيا... فيديو
تداولت وسائل إعلام بريطانية مقطع فيديو يظهر مدى قوة الرياح التي تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T17:07+0000
2022-02-20T17:07+0000
2022-02-20T17:07+0000
نادي الفيديو
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وعرضت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطعا يظهر كيف تتسبب شدة الرياح في طرح المارة أرضا في أحد الشوارع البريطانية، ما يدل على أن البلاد تتعرض لعاصفة شديدة.ويظهر في الفيديو عدد من المارة في تقاطع طرق، تدفعهم الرياح إلى الأمام، حيث تجبرهم على إسراع خطواتهم لعدة أمتار قبل أن تسقطهم بكل قوة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
الرياح الشديدة تطرح المارة أرضا في بريطانيا... فيديو
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تداولت وسائل إعلام بريطانية مقطع فيديو يظهر مدى قوة الرياح التي تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام.
وعرضت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطعا يظهر كيف تتسبب شدة الرياح في طرح المارة أرضا في أحد الشوارع البريطانية، ما يدل على أن البلاد تتعرض لعاصفة شديدة.
ويظهر في الفيديو عدد من المارة في تقاطع طرق، تدفعهم الرياح إلى الأمام، حيث تجبرهم على إسراع خطواتهم لعدة أمتار قبل أن تسقطهم بكل قوة.