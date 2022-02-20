عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220220/الرياح-الشديدة-تطرح-المارة-أرضا-في-بريطانيا-فيديو-1058918451.html
الرياح الشديدة تطرح المارة أرضا في بريطانيا... فيديو
الرياح الشديدة تطرح المارة أرضا في بريطانيا... فيديو
تداولت وسائل إعلام بريطانية مقطع فيديو يظهر مدى قوة الرياح التي تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T17:07+0000
2022-02-20T17:07+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103450/33/1034503334_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_56c33ae52a4047185ff985bbfae21620.jpg
وعرضت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطعا يظهر كيف تتسبب شدة الرياح في طرح المارة أرضا في أحد الشوارع البريطانية، ما يدل على أن البلاد تتعرض لعاصفة شديدة.ويظهر في الفيديو عدد من المارة في تقاطع طرق، تدفعهم الرياح إلى الأمام، حيث تجبرهم على إسراع خطواتهم لعدة أمتار قبل أن تسقطهم بكل قوة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103450/33/1034503334_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d894cba707297365967622e7d515d505.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو

الرياح الشديدة تطرح المارة أرضا في بريطانيا... فيديو

17:07 GMT 20.02.2022
© REUTERS / Toru Hanaiرياح قوية وأمطار في طوكيو، اليابان 8 أغسطس/ آب 2018
رياح قوية وأمطار في طوكيو، اليابان 8 أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Toru Hanai
تابعنا عبرGoogle news
تداولت وسائل إعلام بريطانية مقطع فيديو يظهر مدى قوة الرياح التي تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام.
وعرضت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطعا يظهر كيف تتسبب شدة الرياح في طرح المارة أرضا في أحد الشوارع البريطانية، ما يدل على أن البلاد تتعرض لعاصفة شديدة.
ويظهر في الفيديو عدد من المارة في تقاطع طرق، تدفعهم الرياح إلى الأمام، حيث تجبرهم على إسراع خطواتهم لعدة أمتار قبل أن تسقطهم بكل قوة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала