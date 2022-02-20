https://arabic.sputniknews.com/20220220/السلطة-الفلسطينية-تتسلم-500-ألف-جرعة-لقاح-مضاد-لكورونا-تم-تصنيعها-في-مصر-صور-وفيديو-1058896678.html

السلطة الفلسطينية تتسلم 500 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا تم تصنيعها في مصر... صور وفيديو

السلطة الفلسطينية تتسلم 500 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا تم تصنيعها في مصر... صور وفيديو

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، تسليم السلطة الوطنية الفلسطينية الإهداء المشترك المصري/الصيني، متمثلا في 500 ألف جرعة من لقاح "فاكسيرا- سينوفاك"... 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T11:34+0000

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ووفقا لبيان الخارجية المصرية، اليوم الأحد، فإن هذه الشحنة مخصصة لقطاع غزة.وأشار البيان أن هذه الشحنة تم إنتاجها وتصنيعها في مصر لدى الشركة المصرية القابضة لإنتاج اللقاحات والأمصال والأدوية "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية".وأضافت أن ذلك يُعد تقديرًا للعلاقات الراسخة المصرية/الفلسطينية وكذا الصينية/الفلسطينية، وتأكيداً للالتزام إزاء دعم الجهود الفلسطينية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد".وأشار البيان إلى أن التعاون بين مصر والصين يعزز "الجهود المبذولة نحو توطين صناعة اللقاحات والأمصال في مصر وجعلها مركزاً إقليمياً تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الصدد، وذلك لضمان إتاحة اللقاحات والأمصال اللازمة في مواجهة الأمراض سواء على مستوى المنطقة العربية أو القارة الأفريقية".وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، نعيمة القصير، قد أكدت في الـ11 من الشهر الماضي، أن المنظمة تشجع إنتاج وصناعة اللقاحات المضادة لكوفيد-19 محليا في مصر، لتكون منطلقا لتوزيع هذه اللقاحات على الدول الأكثر احتياجا في أفريقيا، بعدما تفي مصر باحتياجاتها من اللقاحات.يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الانتهاء من تطعيم 54 مليون مواطن، بينهم 20 مليون شخص حصلوا على الجرعتين، كما بدأت وزارة الصحة المصرية في إعطاء جرعات تنشيطية ثالثة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة ومر على تلقيهم أكثر من 6 أشهر.وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، البدء في إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري "كوفي فاكس" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

https://arabic.sputniknews.com/20210618/فلسطين-تعيد-جرعات-لقاح-كورونا-غير-مطابقة-للمواصفات-إلى-إسرائيل-1049291225.html

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مصر, الصين, أخبار فلسطين اليوم, فيروس كورونا