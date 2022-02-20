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https://arabic.sputniknews.com/20220220/الشرطة-السودانية-تطلق-الغاز-المسيل-للدموع-لتفريق-متظاهرين-في-الخرطوم-1058906147.html
الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في الخرطوم
الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في الخرطوم
أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين خلال مليونية 20 فبراير/ شباط في الخرطوم. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T13:49+0000
2022-02-20T13:49+0000
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه متظاهرين بوسط الخرطوم خلال مليونية 20 فبراير".وأضاف أن "مسيرة احتجاجية كانت قد انطلقت اليوم بمناطق "الديم" و"الصحافة"، بالعاصمة الخرطوم، نحو القصر الجمهوري والتي تتزامن مع زيارة الخبير الأممي لحقوق الإنسان، أداما ديانغ، اليوم للبلاد".ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد مناطق عدة في السودان لاسيما العاصمة الخرطوم احتجاجات واسعة، ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في مقدمتها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما ترى فيه قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، وهو ما ينفيه الجيش.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/مصر-تهدي-السودان-120-طنا-من-المساعدات-الطبية-1058862023.html
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أخبار السودان اليوم

الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في الخرطوم

13:49 GMT 20.02.2022
© AFP 2022نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق.
نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© AFP 2022
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أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين خلال مليونية 20 فبراير/ شباط في الخرطوم.
الخرطوم - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه متظاهرين بوسط الخرطوم خلال مليونية 20 فبراير".
30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - متظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
مصر تهدي السودان 120 طنا من المساعدات الطبية
أمس, 13:55 GMT
وأضاف أن "مسيرة احتجاجية كانت قد انطلقت اليوم بمناطق "الديم" و"الصحافة"، بالعاصمة الخرطوم، نحو القصر الجمهوري والتي تتزامن مع زيارة الخبير الأممي لحقوق الإنسان، أداما ديانغ، اليوم للبلاد".
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد مناطق عدة في السودان لاسيما العاصمة الخرطوم احتجاجات واسعة، ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في مقدمتها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما ترى فيه قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، وهو ما ينفيه الجيش.
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