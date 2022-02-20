https://arabic.sputniknews.com/20220220/الصحة-الأردنية-تعلن-انخفاض-حالات-الإصابة-النشطة-بفيروس-كورونا-1058891728.html
"الصحة" الأردنية تعلن انخفاض حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا
"الصحة" الأردنية تعلن انخفاض حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة الأردنية انخفاض حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا في البلاد خلال الأيام الأخيرة. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T09:45+0000
2022-02-20T09:45+0000
2022-02-20T09:45+0000
أخبار الأردن
فيروس كورونا
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وحسب بيانات الوزارة التي نشرتها على موقعها وعبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت انخفاض الإصابات النشطة بفيروس كورونا إلى 179 ألفا و305 حالات، حتى صباح اليوم الأحد.وكشفت بيانات الوزارة عن وفاة 13 ألفا و657 شخصا في البلاد بسبب الفيروس منذ بداية الجائحة، مؤكدة وفاة 28 حالة أمس السبت.وعن أولئك الذين أصيبوا وتم تعافيهم من الفيروس، كشفت بيانات الوزارة أنهم وصلوا إلى مليون و367 ألفا و860 حالة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, فيروس كورونا
"الصحة" الأردنية تعلن انخفاض حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية انخفاض حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا في البلاد خلال الأيام الأخيرة.
وحسب بيانات الوزارة التي نشرتها على موقعها
وعبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت انخفاض الإصابات
النشطة بفيروس كورونا إلى 179 ألفا و305 حالات، حتى صباح اليوم الأحد.
وكشفت بيانات الوزارة عن وفاة 13 ألفا و657 شخصا في البلاد بسبب الفيروس
منذ بداية الجائحة، مؤكدة وفاة 28 حالة أمس السبت.
وبخصوص الإصابات التراكمية التي سجلتها وزارة الصحة الأردنية منذ بداية الوباء، فأظهرت البيانات أنها وصلت إلى مليون و560 ألفا و822 إصابة.
وعن أولئك الذين أصيبوا وتم تعافيهم
من الفيروس، كشفت بيانات الوزارة أنهم وصلوا إلى مليون و367 ألفا و860 حالة.