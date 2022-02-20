عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220220/الصحة-الأردنية-تعلن-انخفاض-حالات-الإصابة-النشطة-بفيروس-كورونا-1058891728.html
"الصحة" الأردنية تعلن انخفاض حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا
"الصحة" الأردنية تعلن انخفاض حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة الأردنية انخفاض حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا في البلاد خلال الأيام الأخيرة. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T09:45+0000
2022-02-20T09:45+0000
أخبار الأردن
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/19/1046961501_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ca21137cbc6213af6ab6ca3098eaeca8.jpg
وحسب بيانات الوزارة التي نشرتها على موقعها وعبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت انخفاض الإصابات النشطة بفيروس كورونا إلى 179 ألفا و305 حالات، حتى صباح اليوم الأحد.وكشفت بيانات الوزارة عن وفاة 13 ألفا و657 شخصا في البلاد بسبب الفيروس منذ بداية الجائحة، مؤكدة وفاة 28 حالة أمس السبت.وعن أولئك الذين أصيبوا وتم تعافيهم من الفيروس، كشفت بيانات الوزارة أنهم وصلوا إلى مليون و367 ألفا و860 حالة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/19/1046961501_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_847d02e6dba1f5ab5612464677092f0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, فيروس كورونا

"الصحة" الأردنية تعلن انخفاض حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا

09:45 GMT 20.02.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDكورونا في الأردن
كورونا في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت وزارة الصحة الأردنية انخفاض حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا في البلاد خلال الأيام الأخيرة.
وحسب بيانات الوزارة التي نشرتها على موقعها وعبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت انخفاض الإصابات النشطة بفيروس كورونا إلى 179 ألفا و305 حالات، حتى صباح اليوم الأحد.
وكشفت بيانات الوزارة عن وفاة 13 ألفا و657 شخصا في البلاد بسبب الفيروس منذ بداية الجائحة، مؤكدة وفاة 28 حالة أمس السبت.

وبخصوص الإصابات التراكمية التي سجلتها وزارة الصحة الأردنية منذ بداية الوباء، فأظهرت البيانات أنها وصلت إلى مليون و560 ألفا و822 إصابة.

وعن أولئك الذين أصيبوا وتم تعافيهم من الفيروس، كشفت بيانات الوزارة أنهم وصلوا إلى مليون و367 ألفا و860 حالة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشر ... الأزمة الروسية الأوكرانية: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي18 فبراير, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала