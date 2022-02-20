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https://arabic.sputniknews.com/20220220/الطوارئ-الروسية-250-نقطة-إقامة-مؤقتة-جاهزة-لاستقبال-اللاجئين-من-دونباس-1058921809.html
الطوارئ الروسية: 250 نقطة إقامة مؤقتة جاهزة لاستقبال اللاجئين من دونباس
الطوارئ الروسية: 250 نقطة إقامة مؤقتة جاهزة لاستقبال اللاجئين من دونباس
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، تجهيز 250 نقطة إقامة مؤقتة، بقدرة استيعابية تصل لأكثر من 28 ألف شخص، لاستقبال اللاجئين من دونباس شرقي أوكرانيا. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T18:32+0000
2022-02-20T18:32+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان: "في الوقت الحالي أعلنت 30 منطقة في روسيا استعدادها لاستقبال اللاجئين"، موضحة أن هناك 255 نقطة إقامة مؤقتة قادرة على استيعاب أكثر من 28 ألف شخص، مستعدة لاستقبال اللاجئين من دونباس.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشيبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
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الطوارئ الروسية: 250 نقطة إقامة مؤقتة جاهزة لاستقبال اللاجئين من دونباس

18:32 GMT 20.02.2022
© Sputnikاللاجئون من دونباس يذهبون إلى تاغانروغ الروسية
اللاجئون من دونباس يذهبون إلى تاغانروغ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، تجهيز 250 نقطة إقامة مؤقتة، بقدرة استيعابية تصل لأكثر من 28 ألف شخص، لاستقبال اللاجئين من دونباس شرقي أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان: "في الوقت الحالي أعلنت 30 منطقة في روسيا استعدادها لاستقبال اللاجئين"، موضحة أن هناك 255 نقطة إقامة مؤقتة قادرة على استيعاب أكثر من 28 ألف شخص، مستعدة لاستقبال اللاجئين من دونباس.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشيبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
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