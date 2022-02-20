https://arabic.sputniknews.com/20220220/الطيار-وليد-مراد-يعلق-على-نجاحه-بالهبوط-في-مطار-هيثرو-أثناء-العاصفة-1058917558.html
الطيار وليد مراد يعلق على نجاحه بالهبوط في مطار هيثرو أثناء العاصفة
الطيار وليد مراد يعلق على نجاحه بالهبوط في مطار هيثرو أثناء العاصفة
علّق الطيار المصري وليد مراد، على ما تم تداوله من أنباء تشيد بكفاءته العالية في قيادة طائرته والهبوط بها بسلاسة في مطار هيثرو البريطاني رغم العاصفة الترابية... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T17:00+0000
2022-02-20T17:00+0000
2022-02-20T17:00+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101883/45/1018834598_0:152:4290:2565_1920x0_80_0_0_a722bcbdf4016891dffa2e3e8a6b9a42.jpg
وكانت عملية هبوط الطيار المصري قد نالت إعجابًا واسعًا، وأشاد بها الإعلام البريطاني بعدما تمكن من الهبوط بسلام في مطار هيثرو أثناء هبوب العاصفة "يونيس" التي تضرب البلاد.وقال مراد إن الفضل في ذلك يرجع إلى التدريب العالي الذي يتلقاه في مصر، مشيرا إلى أنه كان على علم بما يحدث في مطار هيثرو ووضع خطة محكمة للتعامل مع أي موقف طارئ للهبوط بسلام.جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، أشار فيها إلى أن سلامة الطائرة مرتبطة بقرار الطيار وهو المسؤول الأول عن سلامتها، مشيرا إلى أنه قبل البدء في عملية الهبوط يتم إعداد طاقم الطائرة والركاب مسبقا استعداد لأي طارئ.ولفت إلى أنه كان يتابع حالة الجو في مطار هيثرو أثناء الرحلة، مشيرا إلى أنه أخبر الركاب أنه سيتم إجراء محاولة هبوط في مطار هيثرو وفي حالة عدم التمكن من الهبوط بسلام سيتم التوجه إلى مطار آخر.وقال الطيار المصري إنه بعدما تمكن من الهبوط بسلام تلقى إشادات من الركاب والطاقم، مضيفا: "لكن في نهاية الأمر ما يمكنني قوله هو أن هذا عملي وما قمت به جزء منه".
https://arabic.sputniknews.com/20220219/طيار-مصري-يبهر-البريطانيين-بعد-هبوطه-من-أول-مرة-بنجاح-في-مطار-هيثرو-أثناء-عاصفة-عاتية-فيديو-1058856586.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101883/45/1018834598_0:0:3972:2979_1920x0_80_0_0_1afef35c19e8d9b298c1c57c353a01a4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن, بريطانيا
الطيار وليد مراد يعلق على نجاحه بالهبوط في مطار هيثرو أثناء العاصفة
تابعنا عبر
علّق الطيار المصري وليد مراد، على ما تم تداوله من أنباء تشيد بكفاءته العالية في قيادة طائرته والهبوط بها بسلاسة في مطار هيثرو البريطاني رغم العاصفة الترابية الشديدة التي أجبرت طائرات أخرى على تغيير وجهتها.
وكانت عملية هبوط الطيار المصري قد نالت إعجابًا واسعًا، وأشاد بها الإعلام البريطاني بعدما تمكن من الهبوط بسلام في مطار هيثرو
أثناء هبوب العاصفة "يونيس" التي تضرب البلاد.
وقال مراد إن الفضل في ذلك يرجع إلى التدريب العالي الذي يتلقاه في مصر، مشيرا إلى أنه كان على علم بما يحدث في مطار هيثرو ووضع خطة محكمة للتعامل مع أي موقف طارئ للهبوط بسلام.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، أشار فيها إلى أن سلامة الطائرة مرتبطة بقرار الطيار
وهو المسؤول الأول عن سلامتها، مشيرا إلى أنه قبل البدء في عملية الهبوط يتم إعداد طاقم الطائرة والركاب مسبقا استعداد لأي طارئ.
ولفت إلى أنه كان يتابع حالة الجو
في مطار هيثرو أثناء الرحلة، مشيرا إلى أنه أخبر الركاب أنه سيتم إجراء محاولة هبوط في مطار هيثرو وفي حالة عدم التمكن من الهبوط بسلام سيتم التوجه إلى مطار آخر.
وقال الطيار المصري إنه بعدما تمكن من الهبوط بسلام تلقى إشادات من الركاب والطاقم، مضيفا: "لكن في نهاية الأمر ما يمكنني قوله هو أن هذا عملي وما قمت به جزء منه".