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العراق... القبض على 22 متسللا عبر الحدود السورية
العراق... القبض على 22 متسللا عبر الحدود السورية
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، القبض على 22 شخصا تسللوا عبر الحدود السورية باتجاه مدينة الموصل. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T09:56+0000
2022-02-20T09:56+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية.وقالت الهيئة إنها نجحت في إلقاء القبض على 22 شخصا يحملون الجنسية السورية.وذكرت أنها تمكنت من القبض عليهم من خلال نصب كمين محكم بمشاركة الاستخبارات، بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بوجود مجموعة من الأشخاص تسللوا من الأراضي السورية باتجاه مدينة الموصل.وأشار البيان إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة.وكان الجيش العراقي قد أعلن، أمس السبت، اتخاذ إجراءات جديدة على الحدود مع سوريا لمنع تسلل الإرهابيين إلى البلاد.ونقلت الوكالة عن قائد الفرقة العشرين في الجيش العميد الركن أثير حمزة جاسم الربيعي، إعلانه فتح نقاط جديدة على الحدود بين محافظة نينوى وسوريا لتعزيز خطوط الصد ومنع تسلل الإرهابيين.والشهر الماضي، زار رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الحدود العراقية - السورية واجتمع بقيادات عمليات غرب نينوى لمتابعة وضع الحدود العراقية السورية وأصدر عدة توجيهات تتعلق بأمن الحدود، بحسب الوكالة.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، السبت، إن "القوات العراقية تعتمد على نفسها في تحصين الحدود وأن تعليمات رئيس الوزراء واضحة بوجوب الرد بحزم على أي محاولات بالتعرض للأراضي العراقية".
https://arabic.sputniknews.com/20220219/تركيا-تعلن-القضاء-على-13-عنصرا-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1058867846.html
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أخبار العراق اليوم

العراق... القبض على 22 متسللا عبر الحدود السورية

09:56 GMT 20.02.2022
© REUTERS / MEDIA OFFICE PMFقوات الحشد الشعبي العراقي في عرض عسكري في ديالى، العراق 26 يونيو 2021
قوات الحشد الشعبي العراقي في عرض عسكري في ديالى، العراق 26 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / MEDIA OFFICE PMF
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، القبض على 22 شخصا تسللوا عبر الحدود السورية باتجاه مدينة الموصل.
جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية.
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أمس, 15:36 GMT
وقالت الهيئة إنها نجحت في إلقاء القبض على 22 شخصا يحملون الجنسية السورية.
وذكرت أنها تمكنت من القبض عليهم من خلال نصب كمين محكم بمشاركة الاستخبارات، بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بوجود مجموعة من الأشخاص تسللوا من الأراضي السورية باتجاه مدينة الموصل.
وأشار البيان إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة.
وكان الجيش العراقي قد أعلن، أمس السبت، اتخاذ إجراءات جديدة على الحدود مع سوريا لمنع تسلل الإرهابيين إلى البلاد.
ونقلت الوكالة عن قائد الفرقة العشرين في الجيش العميد الركن أثير حمزة جاسم الربيعي، إعلانه فتح نقاط جديدة على الحدود بين محافظة نينوى وسوريا لتعزيز خطوط الصد ومنع تسلل الإرهابيين.
والشهر الماضي، زار رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الحدود العراقية - السورية واجتمع بقيادات عمليات غرب نينوى لمتابعة وضع الحدود العراقية السورية وأصدر عدة توجيهات تتعلق بأمن الحدود، بحسب الوكالة.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، السبت، إن "القوات العراقية تعتمد على نفسها في تحصين الحدود وأن تعليمات رئيس الوزراء واضحة بوجوب الرد بحزم على أي محاولات بالتعرض للأراضي العراقية".
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