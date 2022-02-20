https://arabic.sputniknews.com/20220220/العراق-انطلاق-عملية-أمنية-شمال-بغداد-1058885037.html
العراق... انطلاق عملية أمنية شمال بغداد
العراق... انطلاق عملية أمنية شمال بغداد
كشف مصدر أمني في العراق، اليوم الأحد، عن انطلاق عملية أمنية شمال العاصمة بغداد. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T06:24+0000
2022-02-20T06:24+0000
2022-02-20T06:24+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر الأمني أن قوات الحشد الشعبي أطلقت عملية أمنية في قضاء الطارمية.ويشهد قضاء الطارمية خروقات أمنية وتسلل لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) من وقت لآخر من قبل خلايا التنظيم عبر البساتين.وقبل أيام، أعلنت السلطات العراقية، مقتل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي خلال ضربة جوية في جبال حمرين، شمال شرقي البلاد.وكان العراق قد أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/الجيش-العراقي-يتخذ-إجراء-جديدا-على-الحدود-مع-سوريا-1058880990.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق... انطلاق عملية أمنية شمال بغداد
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كشف مصدر أمني في العراق، اليوم الأحد، عن انطلاق عملية أمنية شمال العاصمة بغداد.
ونقل موقع "السومرية نيوز"
عن المصدر الأمني أن قوات الحشد الشعبي أطلقت عملية أمنية في قضاء الطارمية.
ويشهد قضاء الطارمية خروقات أمنية وتسلل لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) من وقت لآخر من قبل خلايا التنظيم عبر البساتين.
وقبل أيام، أعلنت السلطات العراقية، مقتل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي
خلال ضربة جوية في جبال حمرين، شمال شرقي البلاد.
وكان العراق قد أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.