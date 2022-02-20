https://arabic.sputniknews.com/20220220/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مراسلي-التلفزيون-المحلي-جنوبي-جمهورية-دونيتسك--1058890987.html
القوات الأوكرانية تستهدف مراسلي التلفزيون المحلي جنوبي جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تستهدف مراسلي التلفزيون المحلي جنوبي جمهورية دونيتسك
أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون "Union TV"، ومقرها في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن طاقم تصويرها تعرض لإطلاق نار من القوات المسلحة الأوكرانية في قرية... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T09:32+0000
2022-02-20T09:32+0000
2022-02-20T09:32+0000
العالم
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك – سبوتنيك. وقالت الإذاعة في بيان نشر على قناتها الرسمية على "تلغرام"، إن "طاقم الفيلم التابع لشركة يونيون التلفزيونية تعرض لإطلاق نار في سخانكا".وبدأت سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، يوم الجمعة الماضي، إجلاء المدنيين إلى روسيا خوفا من عدوان عسكري من جانب الحكومة الأوكرانية.ويتوقع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، أن يأمر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشن هجوم على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في المستقبل القريب.وكان رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشلين وليونيد باسيتشنيك، قد وقّعا، أمس السبت، مراسيم بشأن التعبئة العامة.وتتبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد، اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تستهدف مراسلي التلفزيون المحلي جنوبي جمهورية دونيتسك
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أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون "Union TV"، ومقرها في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن طاقم تصويرها تعرض لإطلاق نار من القوات المسلحة الأوكرانية في قرية سخانكا جنوبي الجمهورية.
دونيتسك – سبوتنيك. وقالت الإذاعة في بيان نشر على قناتها الرسمية على "تلغرام"، إن "طاقم الفيلم التابع لشركة يونيون التلفزيونية تعرض لإطلاق نار في سخانكا".
وبدأت سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، يوم الجمعة الماضي، إجلاء المدنيين إلى روسيا خوفا من عدوان عسكري من جانب الحكومة الأوكرانية.
ويتوقع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، أن يأمر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشن هجوم على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في المستقبل القريب.
وكان رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشلين وليونيد باسيتشنيك، قد وقّعا، أمس السبت، مراسيم بشأن التعبئة العامة.
وتتبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد، اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك
نظام وقف إطلاق النار.
وتدفع سلطات كييف
، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.