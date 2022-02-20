https://arabic.sputniknews.com/20220220/الكرملين-بوتين-أكد-لماكرون-أن-كييف-ترفض-بشدة-تنفيذ-اتفاقيات-مينسك-1058907864.html
الكرملين: بوتين أكد لماكرون أن كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك
الكرملين: بوتين أكد لماكرون أن كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T14:24+0000
2022-02-20T14:24+0000
2022-02-20T14:31+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/94/1043669465_0:0:2635:1483_1920x0_80_0_0_1da0e2d7c3e086991fa0b12e253dc985.jpg
وجاء في بيان الكرملين: "أشار بوتين خلال اتصال هاتفي مع ماكرون إلى أن استفزازات العسكريين الأوكرانيين هي سبب التصعيد في دونباس".وأكد بوتين لماكرون خلال الاتصال الهاتفي إلى أن استفزازات العسكريين الأوكرانيين هي سبب التصعيد في دونباس.ولفت بوتين انتباه ماكرون إلى أن إمداد حلف الناتو لأوكرانيا بالسلاح يدفعها لحل الأزمة في دونباس عسكريا.وبخصوص مطالب روسيا الأمنية قال بوتين: "على الولايات المتحدة وحلف الناتو التعاطي بجدية مع مطالب روسيا الأمنية وتقديم إجابات موضوعية".كما جاء في البيان: "اتفق بوتين وماكرون على أهمية تكثيف جهود البحث عن حلول للأزمة في دونباس عبر خطوط وزارات الخارجية والمستشارين السياسيين لصيغة نورماندي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/94/1043669465_0:0:2635:1977_1920x0_80_0_0_68469f89d67ef3dd0a860456497dc7ce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: بوتين أكد لماكرون أن كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك
14:24 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 14:31 GMT 20.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك.
وجاء في بيان الكرملين: "أشار بوتين خلال اتصال هاتفي مع ماكرون إلى أن استفزازات العسكريين الأوكرانيين هي سبب التصعيد في دونباس".
وأكد بوتين لماكرون خلال الاتصال الهاتفي إلى أن استفزازات العسكريين الأوكرانيين هي سبب التصعيد في دونباس.
ولفت بوتين انتباه ماكرون إلى أن إمداد حلف الناتو لأوكرانيا بالسلاح يدفعها لحل الأزمة في دونباس عسكريا.
وبخصوص مطالب روسيا الأمنية قال بوتين: "على الولايات المتحدة وحلف الناتو التعاطي بجدية مع مطالب روسيا الأمنية وتقديم إجابات موضوعية".
كما جاء في البيان: "اتفق بوتين وماكرون على أهمية تكثيف جهود البحث عن حلول للأزمة في دونباس عبر خطوط وزارات الخارجية والمستشارين السياسيين لصيغة نورماندي".