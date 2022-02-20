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https://arabic.sputniknews.com/20220220/الكرملين-يسأل-عن-هدف-روسيا-من-مهاجمة-دولة-وكييف-ترفض-التسوية-مع-دونباس-1058898889.html
الكرملين يسأل عن هدف روسيا من مهاجمة دولة وكييف ترفض التسوية مع دونباس
الكرملين يسأل عن هدف روسيا من مهاجمة دولة وكييف ترفض التسوية مع دونباس
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن موسكو تدعو الغرب إلى التفكير في ما هو هدف روسيا لمهاجمة دولة ما، فروسيا لم تهاجم أبدًا... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T12:00+0000
2022-02-20T12:00+0000
روسيا
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وقال بيسكوف خلال مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "ندعو للتعقل ولنسأل ما الهدف من مهاجمة روسيا لدولة ما؟ ندعوك لتذكر التاريخ. حسنًا، دعنا نقول، كما رأينا أخيرًا، إنهم ليسوا جيدين جدًا مع التاريخ في الغرب. لكننا نذكرك أن روسيا عبر تاريخها لم تهاجم أي دولة قط".وأضاف بيسكوف: "لم نسمع بيانا واحدا يدعو إلى ضبط النفس من كييف. لا أحد لا الناتو ولا العواصم الأوروبية ولا واشنطن يحثون كييف على توخي الحذر. يبدو الأمر وكأنه غير موجود. بالطبع لا يمكن تسمية مثل هذا الموقف بالمناسب .أنا لا أتحدث عن الموضوعية".وتابع بيسكوف: "روسيا التي فازت في حروب عديدة هي آخر دولة في أوروبا تريد نطق كلمة "حرب" على الإطلاق".وفي السياق نفسه، أكد بيسكوف أن كييف لا تريد مناقشة التسوية مع ممثلي دونباس.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشيبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
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روسيا

الكرملين يسأل عن هدف روسيا من مهاجمة دولة وكييف ترفض التسوية مع دونباس

12:00 GMT 20.02.2022
© Sputnik . Iliya Pitalyev / الذهاب إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© Sputnik . Iliya Pitalyev
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صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن موسكو تدعو الغرب إلى التفكير في ما هو هدف روسيا لمهاجمة دولة ما، فروسيا لم تهاجم أبدًا أي دولة طوال تاريخها.
وقال بيسكوف خلال مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "ندعو للتعقل ولنسأل ما الهدف من مهاجمة روسيا لدولة ما؟ ندعوك لتذكر التاريخ. حسنًا، دعنا نقول، كما رأينا أخيرًا، إنهم ليسوا جيدين جدًا مع التاريخ في الغرب. لكننا نذكرك أن روسيا عبر تاريخها لم تهاجم أي دولة قط".

وأضاف بيسكوف: "لم نسمع بيانا واحدا يدعو إلى ضبط النفس من كييف. لا أحد لا الناتو ولا العواصم الأوروبية ولا واشنطن يحثون كييف على توخي الحذر. يبدو الأمر وكأنه غير موجود. بالطبع لا يمكن تسمية مثل هذا الموقف بالمناسب .أنا لا أتحدث عن الموضوعية".

وتابع بيسكوف: "روسيا التي فازت في حروب عديدة هي آخر دولة في أوروبا تريد نطق كلمة "حرب" على الإطلاق".
وفي السياق نفسه، أكد بيسكوف أن كييف لا تريد مناقشة التسوية مع ممثلي دونباس.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشيبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
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