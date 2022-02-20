https://arabic.sputniknews.com/20220220/المجلس-المشترك-للاتحاد-الأوروبي-ودول-التعاون-الخليجي-ينطلق-غدا-في-بروكسل-1058913004.html
المجلس المشترك للاتحاد الأوروبي ودول التعاون الخليجي ينطلق غدا في بروكسل
المجلس المشترك للاتحاد الأوروبي ودول التعاون الخليجي ينطلق غدا في بروكسل
قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه أجرى مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، تناولت الاستعداد لانعقاد... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T15:42+0000
2022-02-20T15:42+0000
2022-02-20T15:42+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا مشتركا مع نظرائهم الأوروبيين في بروكسل، غدا الاثنين، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمها قضية الطاقة.وكتب بوريل، على "تويتر"، اليوم الأحد: "تبادلت وجهات النظر مع وزير الخارجية السعودي، قبل المؤتمر الوزاري المشترك الذي تستضيفه بروكسل بهدف تعزيز التعاون بين الاتحاد ودول مجلس التعاون الخليجي".ولفت بوريل إلى أنه بحث التطورات الإقليمية مع فيصل بن فرحان.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الجمعة الماضي، أنها علمت من مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، أن الاجتماع الخليجي الأوروبي سيركز على قضايا الطاقة والتواصل بين الجانبين.ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماع الوزاري المقرر انعقاده بين الأوروبيين والخليجيين سيكون أول اجتماع مؤسسي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي منذ قمة (العلا) التي استضافتها السعودية مطلع العام الماضي.يذكر أن الاتحاد الأوروبي أشار في وقت سابق إلى أن المجلس المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسل سيجتمع الاثنين المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211003/بوريل-الشراكة-بين-الاتحاد-الأوروبي-ومجلس-التعاون-الخليجي-عمرها-3-عقود-1050324832.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
المجلس المشترك للاتحاد الأوروبي ودول التعاون الخليجي ينطلق غدا في بروكسل
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قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه أجرى مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، تناولت الاستعداد لانعقاد المجلس المشترك للاتحاد الأوروبي ودول التعاون الخليجي.
ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا مشتركا مع نظرائهم
الأوروبيين في بروكسل، غدا الاثنين، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمها قضية الطاقة.
وكتب بوريل، على "تويتر"، اليوم الأحد: "تبادلت وجهات النظر مع وزير الخارجية السعودي، قبل المؤتمر الوزاري المشترك الذي تستضيفه بروكسل بهدف تعزيز التعاون بين الاتحاد ودول مجلس التعاون الخليجي".
ولفت بوريل إلى أنه بحث التطورات الإقليمية مع فيصل بن فرحان.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الجمعة الماضي، أنها علمت من مسؤول كبير
في الاتحاد الأوروبي، أن الاجتماع الخليجي الأوروبي سيركز على قضايا الطاقة والتواصل بين الجانبين.
ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماع الوزاري المقرر
انعقاده بين الأوروبيين والخليجيين سيكون أول اجتماع مؤسسي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي منذ قمة (العلا) التي استضافتها السعودية مطلع العام الماضي.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أشار في وقت سابق إلى أن المجلس المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي
في بروكسل سيجتمع الاثنين المقبل.