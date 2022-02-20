https://arabic.sputniknews.com/20220220/المحكمة-الاتحادية-في-العراق-تحدد-موعد-حسم-الطعن-بإعادة-فتح-باب-الترشيح-لمنصب-رئيس-الجمهورية-1058910160.html
المحكمة الاتحادية العراقية تحدد الأربعاء المقبل موعدا جديدا لفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
المحكمة الاتحادية العراقية تحدد الأربعاء المقبل موعدا جديدا لفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، موعد حسم الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T14:52+0000
2022-02-20T14:52+0000
2022-02-20T15:54+0000
العالم العربي
العراق
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وبحسب "الفرات نيوز"، كشف مصدر بأن "المحكمة الاتحادية حددت يوم الأربعاء المقبل موعداً لحسم دعوى الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".ولم تعقد جلسة الـ7 من فبراير/ شباط الجاري، والتي كان من المقرر أن يصوت مجلس النواب خلالها على مرشحي رئاسة الجمهورية، وذلك تبعا لغياب الكتل السياسية، باستثناء تحالف يضم مجموعة نواب "مستقلين"، حيث أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، عدم وجود توافق سياسي لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.ويأتي ذلك بعد أن كانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت عدم دستورية ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، لمنصب رئاسة الجمهورية واستبعاده من الترشيح، بعدما أصدرت قراراً مسبقاً بإيقاف إجراءات ترشحه، في حين أصدرت رئاسة مجلس النواب قراراً بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من 9 فبراير/ شباط الجاري ولمدة (3) أيام.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
المحكمة الاتحادية العراقية تحدد الأربعاء المقبل موعدا جديدا لفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
14:52 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 15:54 GMT 20.02.2022) تابعنا عبر
حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، موعد حسم الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وبحسب "الفرات نيوز"،
كشف مصدر بأن "المحكمة الاتحادية حددت يوم الأربعاء المقبل موعداً لحسم دعوى الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".
ولم تعقد جلسة الـ7 من فبراير/ شباط الجاري، والتي كان من المقرر أن يصوت مجلس النواب خلالها على مرشحي رئاسة الجمهورية، وذلك تبعا لغياب الكتل السياسية، باستثناء تحالف يضم مجموعة نواب "مستقلين"، حيث أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، عدم وجود توافق سياسي لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
ويأتي ذلك بعد أن كانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت عدم دستورية ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، لمنصب رئاسة الجمهورية واستبعاده من الترشيح، بعدما أصدرت قراراً مسبقاً بإيقاف إجراءات ترشحه، في حين أصدرت رئاسة مجلس النواب قراراً بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من 9 فبراير/ شباط الجاري ولمدة (3) أيام.