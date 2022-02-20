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https://arabic.sputniknews.com/20220220/المخابرات-المركزية-في-بيلاروسيا-تكشف-عن-مجموعة-تخريبية-خططت-لإفشال-الاستفتاء-المقرر-في-البلاد-1058886561.html
المخابرات المركزية في بيلاروسيا تكشف عن مجموعة تخريبية خططت لإفشال الاستفتاء المقرر في البلاد
المخابرات المركزية في بيلاروسيا تكشف عن مجموعة تخريبية خططت لإفشال الاستفتاء المقرر في البلاد
أفادت وسائل إعلام بيلاروسية، صباح اليوم الأحد، بأن المخابرات الوطنية المركزية في بيلاروسيا كشفت مجموعة كانت تخطط لإفشال الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم 27 فبراير/... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T07:10+0000
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وذكرت قناة ONT الحكومية البيلاروسية، أن جهاز المخابرات الوطني المركزي في بيلاروسيا استطاع الكشف عن مجموعة أشخاص كانوا يستعدون لتعطيل الاستفتاء المتعلق بشأن الدستور المقرر إجراؤه يوم 27 فبراير/ شباط.وبحسب الجهاز الأمني "الأشخاص تلقوا تعليمات من الخارج حيث كانت الخطة تتضمن إفساد أوراق الاقتراع وترهيب أعضاء اللجان الانتخابية وتهديدهم".وذكرت القناة التلفزيونية أن "الرسائل التي أرسلوها نيابة عن ضباط الشرطة والقضاة تحتوي على تهديدات مباشرة، كما تم تحديد القيمين واعتقال المنسقين في بيلاروسيا".
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العالم

المخابرات المركزية في بيلاروسيا تكشف عن مجموعة تخريبية خططت لإفشال الاستفتاء المقرر في البلاد

07:10 GMT 20.02.2022
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استمرار الاحتجاجات في ميدان الاستقلال في مدينة مينسك، بيلاروسيا 2 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
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أفادت وسائل إعلام بيلاروسية، صباح اليوم الأحد، بأن المخابرات الوطنية المركزية في بيلاروسيا كشفت مجموعة كانت تخطط لإفشال الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم 27 فبراير/ شباط.
وذكرت قناة ONT الحكومية البيلاروسية، أن جهاز المخابرات الوطني المركزي في بيلاروسيا استطاع الكشف عن مجموعة أشخاص كانوا يستعدون لتعطيل الاستفتاء المتعلق بشأن الدستور المقرر إجراؤه يوم 27 فبراير/ شباط.
وبحسب الجهاز الأمني "الأشخاص تلقوا تعليمات من الخارج حيث كانت الخطة تتضمن إفساد أوراق الاقتراع وترهيب أعضاء اللجان الانتخابية وتهديدهم".
وذكرت القناة التلفزيونية أن "الرسائل التي أرسلوها نيابة عن ضباط الشرطة والقضاة تحتوي على تهديدات مباشرة، كما تم تحديد القيمين واعتقال المنسقين في بيلاروسيا".
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