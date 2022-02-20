https://arabic.sputniknews.com/20220220/المركز-الألماني-لعلوم-الأرض-زلزال-بقوة-59-درجة-يضرب-مدينة-الفلبين-1058924198.html
المركز الألماني لعلوم الأرض: زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مدينة الفلبين
المركز الألماني لعلوم الأرض: زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مدينة الفلبين
أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب مينداناو في الفلبين. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T19:46+0000
2022-02-20T19:46+0000
2022-02-20T19:46+0000
الفلبين
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وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق عشر كيلومترات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الفلبين
المركز الألماني لعلوم الأرض: زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مدينة الفلبين
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أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب مينداناو في الفلبين.
وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق عشر كيلومترات.