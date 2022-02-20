عربي
القوات الأوكرانية تقصف بالمدفعية أراضي جمهورية لوغانسك
https://arabic.sputniknews.com/20220220/المركز-الألماني-لعلوم-الأرض-زلزال-بقوة-59-درجة-يضرب-مدينة-الفلبين-1058924198.html
المركز الألماني لعلوم الأرض: زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مدينة الفلبين
المركز الألماني لعلوم الأرض: زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مدينة الفلبين
أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب مينداناو في الفلبين. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T19:46+0000
2022-02-20T19:46+0000
الفلبين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1054294391_1:0:854:480_1920x0_80_0_0_4646f2aa513a07dd6d9f37be55e8ceff.jpg
وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق عشر كيلومترات.
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1054294391_107:0:747:480_1920x0_80_0_0_95f474d514ff95fd91c5911ffcdad6ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الفلبين

المركز الألماني لعلوم الأرض: زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مدينة الفلبين

19:46 GMT 20.02.2022
© REUTERS / PHILIPPINE COAST GUARDأشجار متساقطة بسبب إعصار راي في جزيرة سيارجاو، سوريجاو ديل نورتي، الفلبين، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2021
أشجار متساقطة بسبب إعصار راي في جزيرة سيارجاو، سوريجاو ديل نورتي، الفلبين، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / PHILIPPINE COAST GUARD
تابعنا عبرGoogle news
أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب مينداناو في الفلبين.
وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق عشر كيلومترات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала