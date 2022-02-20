https://arabic.sputniknews.com/20220220/المصري-يحقق-فوزا-مهما-على-مازيمبي-ويصعد-لقمة-مجموعته-بالكونفدرالية-1058928804.html
المصري يحقق فوزا مهما على مازيمبي ويصعد لقمة مجموعته بالكونفدرالية
المصري يحقق فوزا مهما على مازيمبي ويصعد لقمة مجموعته بالكونفدرالية
حقق الفريق الأول بنادي المصري البورسعيدي فوزا مهما على ضيفه مازيمبي الكونغولي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T22:20+0000
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وجاء الهدف الأول للنادي المصري بأقدام الفلسطيني ياسر حمد في الدقيقة (60) من زمن أحداث المباراة، وبعدها ب 7 دقائق عزز التونسي إلياس الجلاصي النتيجة للفريق البورسعيدي، بتسجيله الهدف الثاني.وهذا هو الفوز الأول للفريق المصري في البطولة بعد تحقيقه التعادل السلبي مع القطن الكاميروني في أول مبارياته.وبهذه النتيجة رفع المصري رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد مازيمبي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.
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المصري يحقق فوزا مهما على مازيمبي ويصعد لقمة مجموعته بالكونفدرالية
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حقق الفريق الأول بنادي المصري البورسعيدي فوزا مهما على ضيفه مازيمبي الكونغولي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وجاء الهدف الأول للنادي المصري بأقدام الفلسطيني ياسر حمد في الدقيقة (60) من زمن أحداث المباراة، وبعدها ب 7 دقائق عزز التونسي إلياس الجلاصي النتيجة للفريق البورسعيدي، بتسجيله الهدف الثاني.
وهذا هو الفوز الأول للفريق المصري في البطولة بعد تحقيقه التعادل السلبي مع القطن الكاميروني في أول مبارياته.
وبهذه النتيجة رفع المصري رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد مازيمبي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.