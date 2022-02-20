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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/المنتخب-الروسي-يحتل-المركز-الثاني-بعدد-الميداليات-في-دورة-الألعاب-الأولمبية-ببكين-1058887907.html
المنتخب الروسي يحتل المركز الثاني بعدد الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية ببكين
المنتخب الروسي يحتل المركز الثاني بعدد الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية ببكين
احتل المنتخب الروسي المركز الثاني بعدد الميداليات التي فاز بها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T08:01+0000
2022-02-20T08:03+0000
مجتمع
روسيا
بكين 2022
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يمتلك الرياضيون الروس 32 ميدالية، منها 6 ذهبية و12 فضية و14 برونزية، فاز الرياضيون النرويجيون فقط، بعدد أكبر من المداليات وحصدوا 37 ميدالية.في ترتيب الميداليات (حسب عدد الميداليات الذهبية)، احتل الروس المركز التاسع. وفاز المنتخب النرويجي بالمركز الأول بـ 16 ميدالية ذهبية، وحل المنتخب الألماني في المركز الثاني بـ12 ميدالية ذهبية، وحل المنتخب الصيني ثالثا بـ9 ميداليات ذهبية.انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بكين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/روبوت-يشرف-على-الوقاية-من-الأوبئة-في-أحد-ملاعب-بكين-للألعاب-الأولمبية-الشتوية-فيديو-1058884914.html
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مجتمع, روسيا

المنتخب الروسي يحتل المركز الثاني بعدد الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية ببكين

08:01 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 08:03 GMT 20.02.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوررياضي روسي يحمل ميدالية ذهبية خلال حفل توزيع جوائز المراكز الثلاثة الأولى في سباق التتابعي للرجال 4x10 كم على الثلج، في الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022.
رياضي روسي يحمل ميدالية ذهبية خلال حفل توزيع جوائز المراكز الثلاثة الأولى في سباق التتابعي للرجال 4x10 كم على الثلج، في الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
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احتل المنتخب الروسي المركز الثاني بعدد الميداليات التي فاز بها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
يمتلك الرياضيون الروس 32 ميدالية، منها 6 ذهبية و12 فضية و14 برونزية، فاز الرياضيون النرويجيون فقط، بعدد أكبر من المداليات وحصدوا 37 ميدالية.
في ترتيب الميداليات (حسب عدد الميداليات الذهبية)، احتل الروس المركز التاسع. وفاز المنتخب النرويجي بالمركز الأول بـ 16 ميدالية ذهبية، وحل المنتخب الألماني في المركز الثاني بـ12 ميدالية ذهبية، وحل المنتخب الصيني ثالثا بـ9 ميداليات ذهبية.
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بكين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري.
موظف استقبال يطلب معلومات من روبوت من قبل شركة CTRL Robotics في قاعة فندق سكاي في ساندتون، جنوب إفريقيا، 29 يناير 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
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06:20 GMT
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