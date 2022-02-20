https://arabic.sputniknews.com/20220220/المنتخب-الروسي-يحتل-المركز-الثاني-بعدد-الميداليات-في-دورة-الألعاب-الأولمبية-ببكين-1058887907.html

المنتخب الروسي يحتل المركز الثاني بعدد الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية ببكين

المنتخب الروسي يحتل المركز الثاني بعدد الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية ببكين

احتل المنتخب الروسي المركز الثاني بعدد الميداليات التي فاز بها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T08:01+0000

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مجتمع

روسيا

بكين 2022

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يمتلك الرياضيون الروس 32 ميدالية، منها 6 ذهبية و12 فضية و14 برونزية، فاز الرياضيون النرويجيون فقط، بعدد أكبر من المداليات وحصدوا 37 ميدالية.في ترتيب الميداليات (حسب عدد الميداليات الذهبية)، احتل الروس المركز التاسع. وفاز المنتخب النرويجي بالمركز الأول بـ 16 ميدالية ذهبية، وحل المنتخب الألماني في المركز الثاني بـ12 ميدالية ذهبية، وحل المنتخب الصيني ثالثا بـ9 ميداليات ذهبية.انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بكين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري.

https://arabic.sputniknews.com/20220220/روبوت-يشرف-على-الوقاية-من-الأوبئة-في-أحد-ملاعب-بكين-للألعاب-الأولمبية-الشتوية-فيديو-1058884914.html

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مجتمع, روسيا