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https://arabic.sputniknews.com/20220220/النيابة-العامة-السعودية-تكشف-عقوبة-إسقاط-أو-إهانة-علم-المملكة-1058919608.html
النيابة العامة السعودية تكشف عقوبة إسقاط أو إهانة علم المملكة
النيابة العامة السعودية تكشف عقوبة إسقاط أو إهانة علم المملكة
كشف النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، عقوبة "إسقاط أو تحقير علم المملكة". 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T17:31+0000
2022-02-20T17:31+0000
أخبار السعودية اليوم
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وأكدت النيابة العامة السعودية في تغريدة لها على "تويتر"، أن "عقوبة تحقير العلم السعودي أو إسقاطه تشمل السجن عاما، وغرامة بـ3 آلاف ريال".ونص البلاغ المنشور على أن "العقوبة تطال كل من أسقط أو أهان أو أعدم العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للملكة كرها أو احتقارا لسلطة الحكومة، وكان ذلك علنا أو في مكان عام".وكان مجلس الشورى السعودي وافق، الشهر الماضي، على مشروع تعديل نظام العلم الصادر قبل أكثر من 50 عاماً، بعد دراسته من قبل لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية في المجلس، ومناقشته في جلسة سابقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
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أخبار السعودية اليوم

النيابة العامة السعودية تكشف عقوبة إسقاط أو إهانة علم المملكة

17:31 GMT 20.02.2022
© Sputnik . Bilal Hussein)علم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© Sputnik . Bilal Hussein)
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كشف النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، عقوبة "إسقاط أو تحقير علم المملكة".
وأكدت النيابة العامة السعودية في تغريدة لها على "تويتر"، أن "عقوبة تحقير العلم السعودي أو إسقاطه تشمل السجن عاما، وغرامة بـ3 آلاف ريال".
ونص البلاغ المنشور على أن "العقوبة تطال كل من أسقط أو أهان أو أعدم العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للملكة كرها أو احتقارا لسلطة الحكومة، وكان ذلك علنا أو في مكان عام".
وكان مجلس الشورى السعودي وافق، الشهر الماضي، على مشروع تعديل نظام العلم الصادر قبل أكثر من 50 عاماً، بعد دراسته من قبل لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية في المجلس، ومناقشته في جلسة سابقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
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