تغطية مباشرة...الأزمة الروسية الأوكرانية: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي

قامت القوات الأوكرانية بإطلاق 47 قذيفة بالمدفعية على جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد، فيما وجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشيبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.
12:33 GMT 20.02.2022
12:05 GMT 20.02.2022
11:43 GMT 20.02.2022
11:30 GMT 20.02.2022
موسكو تدعو الغرب إلى التفكير في ما هو هدف روسيا من مهاجمة دولة ما، فروسيا لم تهاجم أبدًا أي دولة طوال تاريخها - بيسكوف
11:16 GMT 20.02.2022
حذر وزير الدولة البريطاني للشؤون الأوروبية جيمس كليفرلي، اليوم الأحد، من استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون في ظل الأزمة الأوكرانية.
وقال الوزير البريطاني إن بلاده لا تحتاج إلى حدوث فراغ على رأس الحكومة في الوقت الحالي بسبب خطورة الأزمة الأوكرانية الحالية وجائحة كورونا، بحسب "رويترز".
11:14 GMT 20.02.2022
اللاجئون من دونباس يصلون إلى منطقة فورونيج
10:53 GMT 20.02.2022
أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الأحد، أن مينسك وموسكو ستواصلان الاختبارات المشتركة لقوات الاستجابة بسبب النشاط العسكري قرب الحدود والتصعيد في منطقة دونباس.
وجاءت تصريحات وزير الدفاع البيلاروسي على منصة "تليغرام" قال فيها الوزير: "فيما يتعلق بزيادة النشاط العسكري بالقرب من الحدود الخارجية لدولة الاتحاد وتفاقم الوضع في منطقة دونباس، قرر رئيس بيلاروس ونظيره الروسي مواصلة اختبار قوات الاستجابة لدولة الاتحاد".
وأوضح خرينين أنه "في مسار التدريبات، سيتم تحديد مراحل الدفاع عن دولة الاتحاد، التي لم يتم تغطيتها بمثل هذه الدرجة من التفصيل في التدريب خلال الفترة السابقة بعناية".
وأضاف الوزير: "بشكل عام، سيظل تركيز التدريبات دون تغيير فهو معد لضمان الرد المناسب وتخفيف التصعيد للاستعدادات العسكرية للمسيئين بالقرب من حدودنا المشتركة".
وأوضح خرينين أنه "في مسار التدريبات، سيتم تحديد مراحل الدفاع عن دولة الاتحاد، التي لم يتم تغطيتها بمثل هذه الدرجة من التفصيل في التدريب خلال الفترة السابقة بعناية".
وأضاف الوزير: "بشكل عام، سيظل تركيز التدريبات دون تغيير فهو معد لضمان الرد المناسب وتخفيف التصعيد للاستعدادات العسكرية للمسيئين بالقرب من حدودنا المشتركة".
10:51 GMT 20.02.2022
أعلن المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قامت بقصف عدة مناطق واقعة تحت سيطرة الجمهورية المستقلة.
10:06 GMT 20.02.2022
09:34 GMT 20.02.2022
09:16 GMT 20.02.2022
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن الاتحاد الأوروبي قرر تخصيص 1.2 مليار يورو لدعم أوكرانيا اقتصاديًا، وعقد مؤتمر للمانحين لمساعدة الإصلاحات الاقتصادية الأوكرانية.
وقال ميشال، في كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الأحد: "قررنا منح أوكرانيا 1.2 مليار يورو لدعمها اقتصاديًا وماليًا وإطلاق مؤتمر للمانحين لدعم إصلاحاتها الاقتصادية".
وأضاف ميشال: "أطلقنا حوارًا قبل بضعة أيام فتح بصيصًا من الأمل، ولكن روسيا لم توقف حشد قواتها على حدود أوكرانيا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة".
وتابع ميشال: "الكرملين يتدخل في حق أوكرانيا بتقرير مصيرها، وإذا أقدمت روسيا على أي عمل عسكري ضد أوكرانيا فسنواجهها بحزمة قاسية وعادلة من العقوبات".
وأضاف ميشال: "أطلقنا حوارًا قبل بضعة أيام فتح بصيصًا من الأمل، ولكن روسيا لم توقف حشد قواتها على حدود أوكرانيا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة".
وتابع ميشال: "الكرملين يتدخل في حق أوكرانيا بتقرير مصيرها، وإذا أقدمت روسيا على أي عمل عسكري ضد أوكرانيا فسنواجهها بحزمة قاسية وعادلة من العقوبات".
08:56 GMT 20.02.2022
08:40 GMT 20.02.2022
08:23 GMT 20.02.2022
أعلن رئيس حكومة لوغانسك، سيرغي كوزلوف، أن عدد المواطنين الذين سيتم استدعاؤهم إلى جيش الدفاع يعتمد على الظروف والأوضاع الراهنة.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات كوزلوف بشأن المدة التي ستستغرق فيها التعبئة العسكرية قائلا "سيعتمد الأمر كله على الظروف".
وبحسب كوزلوف، يتم استدعاء جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عاما، بغض النظر عن خبرتهم القتالية وتخصصهم العسكري.
07:26 GMT 20.02.2022
07:06 GMT 20.02.2022
الطوارئ الروسية: وصول نحو 40 ألف لاجئ حتى الآن من دونباس إلى روسيا
06:40 GMT 20.02.2022
أعلنت وزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الأحد، عن إحباطها لعمليات تخريبية كانت تستهدف تفجير عدد من المواقع الاستراتيجية والحيوية الهامة في المنطقة.
وأصدرت الوزارة بيانا رسميا حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، وجاء فيه: "أحبطت القوات الخاصة التابعة لوزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية مجموعة عمليات تخريبية كانت تخطط لتفجير المحطات الكهربائية وأنابيب الغاز.
وأضاف البيان "في 19 فبراير/ شباط 2022 ، أثناء تلقي معلومات استخباراتية قامت القوات الخاصة التابعة لوزارة أمن الدولة بجمهورية دونيتسك الشعبية في المدينة بإحباط عملية تخريب معادية لجماعة إرهابية خططت لتفجير محطات كهربائية وخطوط أنابيب غازعلى أراضي الجمهورية ".
وتابع البيان: "نجحت القوات الخاصة باعتقال الإرهابيين بعد تبادل لإطلاق النار حيث أدى الاشتباك إلى إصابة جنديين من القوات الخاصة بجروح".
06:05 GMT 20.02.2022
خصصت وزارة الطوارئ الروسية مجموعة من علماء النفس لمساعدة اللاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في مدينة روستوف الروسية.
وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "يقدم مختصو الخدمة النفسية كل المساعدة والدعم اللازمين للمواطنين الذين تم إجلاؤهم من دونيتسك ولوغانسك".
وأكدت الوزارة على موقعها الرسمي، أن نحو 30 من علماء النفس من مركز المساعدة النفسية التابع لوزارة الطوارئ الروسية وفروعها يشاركون في العمل المكثف في منطقة روستوف.
06:01 GMT 20.02.2022
دونيتسك: المدفعية الأوكرانية تقصف أهدافا جديدة بأسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك
02:18 GMT 20.02.2022
جمهورية دونيتسك: قوات الأمن الأوكرانية قصفت أربع مستوطنات بقذائف عيار 120 ملم تحظرها اتفاقيات مينسك