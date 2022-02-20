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https://arabic.sputniknews.com/20220220/برلماني-تونسي-السلطات-منعت-أجور-جميع-النواب-والوزراء-السابقين-لـ7-أشهر-كاملة-ورفضت-سفرهم-1058922018.html
برلماني تونسي: السلطات منعت أجور جميع النواب والوزراء السابقين لـ7 أشهر كاملة ورفضت سفرهم
برلماني تونسي: السلطات منعت أجور جميع النواب والوزراء السابقين لـ7 أشهر كاملة ورفضت سفرهم
وصف النائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله، مبروك كرشيد، تعمد منع أجور النواب الموظفين مدة سبعة أشهر كاملة بـ"جريمة تجويع لهم ولعوائلهم لا يمكن السكوت... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T18:38+0000
2022-02-20T18:38+0000
أخبار تونس اليوم
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وقال كورشيد، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن السلطات في بلاده، "وضعت الوزراء السابقين والنواب تحت طائلة المنع من السفر والتضييق الأمني دون توجيه تهم قضائية محددة، وهو ما يُعرف بإجراء ”أس 17“ وفق تصنيف وزارة الداخلية التونسية".واعتبر أن "إخضاع جوازات السفر الجديدة التابعة للنواب والوزراء إلى استشارة وزير الداخلية، ممارسة ترفّع عنها نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وسقطت فيها دولة الرئيس".واختتم النائب البرلماني المجمد أعماله: "أضع نفسي ومكتبي على ذمة كل من تضرر من هذه التصرفات القمعية والتطوع للدفاع عن المتضررين من هذه الإجراءات".وتشهد تونس منذ ثورة 2011 تحقيق مكاسب سياسية كحرية التظاهر والتعبير، لكن انتقادات واسعة توجه للرئيس التونسي، قيس سعيد، في هذا المجال، منذ توليه السلطة وتعليقه عمل البرلمان وإقالته لرئيس الوزراء السابق في 25 يوليو/ تموز الماضي.
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أخبار تونس اليوم

برلماني تونسي: السلطات منعت أجور جميع النواب والوزراء السابقين لـ7 أشهر كاملة ورفضت سفرهم

18:38 GMT 20.02.2022
© Sputnik . Meriem Gdiraالبرلمان التونسي - مجلس نواب الشعب، تونس 21 يناير 2021
البرلمان التونسي - مجلس نواب الشعب، تونس 21 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© Sputnik . Meriem Gdira
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وصف النائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله، مبروك كرشيد، تعمد منع أجور النواب الموظفين مدة سبعة أشهر كاملة بـ"جريمة تجويع لهم ولعوائلهم لا يمكن السكوت عنها".
وقال كورشيد، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن السلطات في بلاده، "وضعت الوزراء السابقين والنواب تحت طائلة المنع من السفر والتضييق الأمني دون توجيه تهم قضائية محددة، وهو ما يُعرف بإجراء ”أس 17“ وفق تصنيف وزارة الداخلية التونسية".
واعتبر أن "إخضاع جوازات السفر الجديدة التابعة للنواب والوزراء إلى استشارة وزير الداخلية، ممارسة ترفّع عنها نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وسقطت فيها دولة الرئيس".
واختتم النائب البرلماني المجمد أعماله: "أضع نفسي ومكتبي على ذمة كل من تضرر من هذه التصرفات القمعية والتطوع للدفاع عن المتضررين من هذه الإجراءات".
وتشهد تونس منذ ثورة 2011 تحقيق مكاسب سياسية كحرية التظاهر والتعبير، لكن انتقادات واسعة توجه للرئيس التونسي، قيس سعيد، في هذا المجال، منذ توليه السلطة وتعليقه عمل البرلمان وإقالته لرئيس الوزراء السابق في 25 يوليو/ تموز الماضي.
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