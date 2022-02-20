https://arabic.sputniknews.com/20220220/برودة-شديدة-ليلا-الأرصاد-المصرية-تكشف-حالة-الطقس--1058916772.html
برودة شديدة ليلا... الأرصاد المصرية تكشف حالة الطقس
برودة شديدة ليلا... الأرصاد المصرية تكشف حالة الطقس
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تفاصيل حالة الطقس ليوم غد الاثنين، مؤكدة أن البرودة ليلا ستكون شديدة. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T16:39+0000
2022-02-20T16:39+0000
2022-02-20T16:39+0000
مصر
درجات الحرارة اليوم
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وحسب بيان نشرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد أكدت أن القاهرة ستسجل درجة حرارة 20.وأوضح البيان أن منطقة القاهرة الكبرى ستشهد طقسا معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا.وفي الوجه البحري، أشار البيان إلى أنه سيشهد الطقس ذاته، بعكس السواحل الشمالية الغربية، والتي ستشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية كثيفة.وفي جنوب سيناء، أوضح البيان أن طقسها سيكون مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، لافتا إلى أن منطقة سانت كاترين، ستشهد تراكما للثلوج.وفي الصعيد، سيكون الطقس في شماله مائلا للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، تصل حد الصقيع، مع وجود شبورة، وفي جنوبه سيكون طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود صقيع وشبورة كثيفة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, درجات الحرارة اليوم
برودة شديدة ليلا... الأرصاد المصرية تكشف حالة الطقس
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تفاصيل حالة الطقس ليوم غد الاثنين، مؤكدة أن البرودة ليلا ستكون شديدة.
وحسب بيان نشرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية
المصرية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد أكدت أن القاهرة ستسجل درجة حرارة 20.
وأوضح البيان أن منطقة القاهرة الكبرى ستشهد طقسا معتدلا نهارا، شديد البرودة
ليلا، ويوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا.
وفي الوجه البحري، أشار البيان إلى أنه سيشهد الطقس ذاته، بعكس السواحل الشمالية الغربية، والتي ستشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية كثيفة.
وفي جنوب سيناء، أوضح البيان أن طقسها سيكون مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، لافتا إلى أن منطقة سانت كاترين، ستشهد تراكما للثلوج.
وفي الصعيد، سيكون الطقس في شماله مائلا للدفء
نهارا، شديد البرودة ليلا، تصل حد الصقيع، مع وجود شبورة، وفي جنوبه سيكون طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود صقيع وشبورة كثيفة.