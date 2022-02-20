عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220220/بريطانيا-بصدد-إنشاء-مركز-يهدف-إلى-مكافحة-المعلومات-المضللة-من-جانب-روسيا-1058884468.html
بريطانيا بصدد إنشاء مركز يهدف إلى مكافحة "المعلومات المضللة" من جانب روسيا
بريطانيا بصدد إنشاء مركز يهدف إلى مكافحة "المعلومات المضللة" من جانب روسيا
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، عن إنشاء مركز معلوماتي حكومي يهدف إلى مكافحة "المعلومات المضللة" من جانب روسيا، على خلفية الوضع حول أوكرانيا. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T05:49+0000
2022-02-20T05:57+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104497/66/1044976617_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2b8d2f2cf3bd739919fca0b1b4e595bb.jpg
وقالت تراس في مقابلة مع صحيفة " ميل صنداي": قمنا في نهاية الحرب الباردة بإلغاء هيئاتنا المعلوماتية، لكن روسيا لم تلغ هيئاتها المماثلة، ولذلك نتعرض لمعلومات روسية مضللة خلال سنوات طويلة" .وقالت تراس ، إن "كمية نشاطات نشر المعلومات المضللة تضاعفت خلال الأسبوع الماضي، لذلك نعرف أن روسيا تستعد".وبين أمثلة عن صحة تصريحاتها هذه ذكرت تراس الأنباء الكاذبة (المضللة) حول انسحاب القوات الروسية، وزعمت أن موسكو تنقل المزيد من القوات إلى الحدود مع أوكرانيا. وأضافت "لا نزال نعتقد أن هناك احتمالا كبيرا أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سيهاجم، وعلينا أن نستعد لذلك".وأشارت الوزيرة البريطانية إلى أن بلادها تعمل كثيرا لمكافحة المعلومات المضللة، مشيرة إلى أنه تم كشف "خطط" روسية لإنشاء "حكومة دمية في كييف" و "تنظيم" استفزاز من جانب أوكرانيا.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وأكدت روسيا مرارا، أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا، استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة، قائلة، إنه يهدد الأمن القومي الروسي.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.وفي ظل هذا التوتر حول الوضع في أوكرانيا، تتواصل الجهود الدبلوماسية والمحادثات الكثيفة خلال الأيام الأخيرة سعيا لإحراز تقدم نحو حل لهذه الأزمة التي يصفها الغربيون بأنها الأخطر منذ نهاية الحرب الباردة قبل ثلاثة عقود.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104497/66/1044976617_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c2f7b385fb0a1bad83c29d724b6e5d22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

بريطانيا بصدد إنشاء مركز يهدف إلى مكافحة "المعلومات المضللة" من جانب روسيا

05:49 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 05:57 GMT 20.02.2022)
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams / الذهاب إلى بنك الصورالحجر الصحي في لندن، انتشار فيروس كورونا في بريطانيا، مارس 2020
الحجر الصحي في لندن، انتشار فيروس كورونا في بريطانيا، مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، عن إنشاء مركز معلوماتي حكومي يهدف إلى مكافحة "المعلومات المضللة" من جانب روسيا، على خلفية الوضع حول أوكرانيا.
وقالت تراس في مقابلة مع صحيفة " ميل صنداي": قمنا في نهاية الحرب الباردة بإلغاء هيئاتنا المعلوماتية، لكن روسيا لم تلغ هيئاتها المماثلة، ولذلك نتعرض لمعلومات روسية مضللة خلال سنوات طويلة" .
وقالت تراس ، إن "كمية نشاطات نشر المعلومات المضللة تضاعفت خلال الأسبوع الماضي، لذلك نعرف أن روسيا تستعد".
وبين أمثلة عن صحة تصريحاتها هذه ذكرت تراس الأنباء الكاذبة (المضللة) حول انسحاب القوات الروسية، وزعمت أن موسكو تنقل المزيد من القوات إلى الحدود مع أوكرانيا. وأضافت "لا نزال نعتقد أن هناك احتمالا كبيرا أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سيهاجم، وعلينا أن نستعد لذلك".
وأشارت الوزيرة البريطانية إلى أن بلادها تعمل كثيرا لمكافحة المعلومات المضللة، مشيرة إلى أنه تم كشف "خطط" روسية لإنشاء "حكومة دمية في كييف" و "تنظيم" استفزاز من جانب أوكرانيا.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وأكدت روسيا مرارا، أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا، استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة، قائلة، إنه يهدد الأمن القومي الروسي.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
وفي ظل هذا التوتر حول الوضع في أوكرانيا، تتواصل الجهود الدبلوماسية والمحادثات الكثيفة خلال الأيام الأخيرة سعيا لإحراز تقدم نحو حل لهذه الأزمة التي يصفها الغربيون بأنها الأخطر منذ نهاية الحرب الباردة قبل ثلاثة عقود.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала