https://arabic.sputniknews.com/20220220/بري-لبنان-يعاني-من-حصار-عربي-والاستثناء-يقع-على-هذه-الدولة-1058921214.html

بري: لبنان يعاني من حصار عربي والاستثناء يقع على هذه الدولة

بري: لبنان يعاني من حصار عربي والاستثناء يقع على هذه الدولة

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن بلاده تتعرض لحصار عربي، مشيرا في الوقت ذاته أن "هذا الحصار لا يعني كل العرب". 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T18:05+0000

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2022-02-20T18:05+0000

لبنان

أخبار لبنان

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وقال بري، في مقابلة مع صحيفة الأهرام المصرية، إن "الاستثناء من ذلك يقع على مصر"، مؤكدا أنه "وصل إلى لبنان من مصر 487 طنا من المساعدات، منها 265 طنا أدوية، ووصلت بحرا لضخامة المساعدات التي تحتاج نحو 37 طائرة لشحنها، هذا الجسر من المساعدات بدأته مصر منذ 4 أغسطس تاريخ انفجار مرفأ بيروت".وأضاف: "المساعدات المصرية لم تتوقف، بينما بقية العرب إما لا يستطيعون، وإما لا يريدون، متسائلا: لماذا هذا الحصار؟".وكان نبيه بري، دعا يوم الجمعة الماضي، إلى الحوار بين لبنان ودول الخليج. وطالب، خلال مشاركته في افتتاح أعمال الدورة الـ32 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، بـ"ضرورة تبني مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الدعوة لبدء حوار لبناني مع دول الخليج العربي برعاية من دولة الكويت".وأعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، في وقت سابق، تلقي الرد من لبنان على الورقة الخليجية. وقال، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في ختام الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بالكويت: "تلقينا رد لبنان على المقترحات الخليجية، ونحن قدمنا إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان".وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية، بأن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، سلم نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، ورقة تتضمن رد بلاده على مبادرة "إعادة بناء الثقة" مع الدول الخليجية.ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها، أن بوحبيب نقل رسالة من الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلمها إلى وزير الخارجية الكويتي، مع ورقة الرد اللبناني على المقترحات الخليجية، مؤكدة أن "أجواء الاجتماع مع وزير خارجية الكويت كانت ممتازة".وتفاقم التوتر في علاقات لبنان مع دول الخليج العربية لأقصى حد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما طردت السعودية وعدة دول خليجية سفراء لبنان في رد فعل على تصريحات الوزير اللبناني السابق جورج قرداحي، الذي انتقد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

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