https://arabic.sputniknews.com/20220220/بسبب-الفيضانات-الأردن-يوجه-بترحيل-مقيمين--إلى-مراكز-إيواء-1058885657.html
بسبب الفيضانات... الأردن يوجه بترحيل مقيمين إلى مراكز إيواء
بسبب الفيضانات... الأردن يوجه بترحيل مقيمين إلى مراكز إيواء
وجهت الحكومة الأردنية بترحيل مقيمين في مناطق قد تشهد فيضانات إلى مراكز إيواء. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T06:46+0000
2022-02-20T06:46+0000
2022-02-20T06:46+0000
أخبار الأردن
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جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، يوم السبت، الذي خصص لمتابعة تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي، بحسب موقع "عمون".وشهدت بعض المناطق في الأردن وخاصة الجنوبية تساقط ثلوج وأمطار غزيرة وفيضانات.وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بالوكالة توفيق كريشان، الجهات المختصة بترحيل المواطنين الذين يقيمون في المناطق المنخفضة والقريبة من مجاري الأودية والأنهار والمناطق الساخنة التي قد تشهد فيضانات إلى مراكز الإيواء.وأشار إلى أن البلديات جهزت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية 124 مركز إيواء في مختلف مناطق المملكة، تتسع لنحو 1500 سرير.وشدد كريشان على ضرورة تفقد الوزارات المختصة بشكل فوري للسدود والمناطق الساخنة التي قد تتأثر بالفيضانات والأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج.وأكد أهمية متابعة تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي واتخاذ أقصى الإجراءات العاجلة للتعامل معها.
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أخبار الأردن
بسبب الفيضانات... الأردن يوجه بترحيل مقيمين إلى مراكز إيواء
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وجهت الحكومة الأردنية بترحيل مقيمين في مناطق قد تشهد فيضانات إلى مراكز إيواء.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، يوم السبت، الذي خصص لمتابعة تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي، بحسب موقع "عمون"
.
وشهدت بعض المناطق في الأردن وخاصة الجنوبية تساقط ثلوج وأمطار غزيرة وفيضانات.
وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بالوكالة
توفيق كريشان، الجهات المختصة بترحيل المواطنين الذين يقيمون في المناطق المنخفضة والقريبة من مجاري الأودية والأنهار والمناطق الساخنة التي قد تشهد فيضانات إلى مراكز الإيواء.
وأشار إلى أن البلديات جهزت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية 124 مركز إيواء في مختلف مناطق المملكة، تتسع لنحو 1500 سرير.
وشدد كريشان على ضرورة تفقد الوزارات المختصة بشكل فوري للسدود والمناطق الساخنة التي قد تتأثر بالفيضانات والأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج.
وأكد أهمية متابعة تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي واتخاذ أقصى الإجراءات العاجلة للتعامل معها.