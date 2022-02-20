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بنك الاستثمار الأوروبي يرفض طلبا تونسيا لتمويل القطار السريع
بنك الاستثمار الأوروبي يرفض طلبا تونسيا لتمويل القطار السريع
رفض بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الأحد، طلب الرئيس التونسي قيس سعيد بتمويل مشروع القطار السريع. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T15:48+0000
2022-02-20T15:48+0000
العالم العربي
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن جان لوك ريفيريو، ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في تونس والجزائر، قوله بأن سعيد طلب من رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، فيرنر هوير، خلال زيارته لبروكسل في فبراير/شباط 2021، إذا كان بإمكان هذه المؤسسة تمويل مشروع القطار السريع.وتابع ممثل بنك الاستثمار الأوروبي: "لقد عملنا على هذا الموضوع مع الشركة التونسية للسكك الحديدية وتمكنا من تحديد النقاط التي تتطلب التعزيز، المرحلة التالية ستكون قطارا سريعا لكن لا يقتصر على تونس-صفاقس، يجب أن نستغل فكرة القطار السريع عبر المغرب العربي".وشدد ريفيريو على أن تونس "استفادت من تمويل يصل إلى سبعة مليارات دينار منذ 2011، جعنا ذلك مانحا أساسيا وشريكا ماليا لتونس، وأن ثلث هذا المبلغ قد تم تخصيصه للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي والثلثين للدولة والشركات العامة".وكان قيس سعيد يعتزم تنفيذ مشروع القطار السريع، لكنه لم يجد بعد تمويلا مناسبا حيث أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، وجّه بإطلاق الدراسات لإنجاز قطار سريع يربط شمال تونس بجنوبها.
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العالم العربي

بنك الاستثمار الأوروبي يرفض طلبا تونسيا لتمويل القطار السريع

15:48 GMT 20.02.2022
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قطار سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
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رفض بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الأحد، طلب الرئيس التونسي قيس سعيد بتمويل مشروع القطار السريع.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن جان لوك ريفيريو، ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في تونس والجزائر، قوله بأن سعيد طلب من رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، فيرنر هوير، خلال زيارته لبروكسل في فبراير/شباط 2021، إذا كان بإمكان هذه المؤسسة تمويل مشروع القطار السريع.

وأوضح ريفيريو، قائلا حول هذا المشروع: "لقد رفضنا العرض، يجب أن تركز تونس على الشبكة الحضرية الموجودة بالفعل وتحسينها عوض مشاريع جديدة، النقل العمومي يتطلب خطة إعادة تأهيل كبيرة".

وتابع ممثل بنك الاستثمار الأوروبي: "لقد عملنا على هذا الموضوع مع الشركة التونسية للسكك الحديدية وتمكنا من تحديد النقاط التي تتطلب التعزيز، المرحلة التالية ستكون قطارا سريعا لكن لا يقتصر على تونس-صفاقس، يجب أن نستغل فكرة القطار السريع عبر المغرب العربي".
وشدد ريفيريو على أن تونس "استفادت من تمويل يصل إلى سبعة مليارات دينار منذ 2011، جعنا ذلك مانحا أساسيا وشريكا ماليا لتونس، وأن ثلث هذا المبلغ قد تم تخصيصه للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي والثلثين للدولة والشركات العامة".
وكان قيس سعيد يعتزم تنفيذ مشروع القطار السريع، لكنه لم يجد بعد تمويلا مناسبا حيث أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، وجّه بإطلاق الدراسات لإنجاز قطار سريع يربط شمال تونس بجنوبها.
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