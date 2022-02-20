https://arabic.sputniknews.com/20220220/بولندا-تعقد-اجتماعا-استثنائيا-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-بشأن-أوكرانيا-1058914444.html
بولندا تعقد اجتماعا استثنائيا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن أوكرانيا
بولندا تعقد اجتماعا استثنائيا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن أوكرانيا
قال المندوب البولندي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، آدم هالاسينسكي، اليوم الأحد، إن بلاده التي تترأس المنظمة، قررت عقد اجتماع استثنائي للمجلس... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T16:02+0000
2022-02-20T16:02+0000
2022-02-20T16:02+0000
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وارسو- سبوتنيك. وغرد آدم هالاسينسكي: "بناء على طلب البعثة الدائمة لأوكرانيا، ستعقد البعثة الدائمة لبولندا اجتماعا استثنائيا للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".وأضاف المسؤول أنه دعا الممثل الخاص لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا، ميكو كينونين، ورئيس بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا، هاليت سيفيك، للانضمام إلى الاجتماع.تدهور الوضع في دونباس خلال الأيام الماضية، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان من جانب واحد، عن تعرضهما للقصف مكثف من قبل القوات الأوكرانية.وأعلنت سلطات لوغانسك ودونيتسك إجلاء مؤقتا للمدنيين إلى منطقة روستوف الروسية ووقعت مراسيم بشأن التعبئة العامة، وتوقع مسؤولون أن تشن كييف هجوما واسعا فى المستقبل القريب.رفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب بالتحضير لـ"غزو" أوكرانيا، وقالت إنها ليست طرفا في الصراع الأوكراني الداخلي.بالأمس، أعربت البعثة الروسية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عن استغرابها وأسفها لموقف قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من التطورات في دونباس.وقالت البعثة، في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر": "فوجئنا برد فعل رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا زبيغنيو راو وممثله الخاص لشؤون أوكرانيا ميكو كينونين والأمين العام للمنظمة هيلغا شميد على الموقف في شرق أوكرانيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار دونباس, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
بولندا تعقد اجتماعا استثنائيا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن أوكرانيا
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قال المندوب البولندي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، آدم هالاسينسكي، اليوم الأحد، إن بلاده التي تترأس المنظمة، قررت عقد اجتماع استثنائي للمجلس الدائم بناء على طلب البعثة الأوكرانية.
وارسو- سبوتنيك
. وغرد آدم هالاسينسكي: "بناء على طلب البعثة الدائمة لأوكرانيا، ستعقد البعثة الدائمة لبولندا اجتماعا استثنائيا للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
وأضاف المسؤول أنه دعا الممثل الخاص لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا، ميكو كينونين، ورئيس بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا، هاليت سيفيك، للانضمام إلى الاجتماع.
تدهور الوضع في دونباس
خلال الأيام الماضية، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان من جانب واحد، عن تعرضهما للقصف مكثف من قبل القوات الأوكرانية.
وأعلنت سلطات لوغانسك ودونيتسك إجلاء مؤقتا للمدنيين إلى منطقة روستوف الروسية ووقعت مراسيم بشأن التعبئة العامة، وتوقع مسؤولون أن تشن كييف هجوما واسعا فى المستقبل القريب.
رفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب بالتحضير لـ"غزو" أوكرانيا، وقالت إنها ليست طرفا في الصراع
الأوكراني الداخلي.
بالأمس، أعربت البعثة الروسية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عن استغرابها وأسفها
لموقف قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من التطورات في دونباس.
وقالت البعثة، في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر": "فوجئنا برد فعل رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا زبيغنيو راو وممثله الخاص لشؤون أوكرانيا ميكو كينونين والأمين العام للمنظمة هيلغا شميد على الموقف في شرق أوكرانيا".