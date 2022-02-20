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https://arabic.sputniknews.com/20220220/بيل-غيتس-يتوقع-أن-يشهد-العالم-جائحة-أخرى-غير-كورونا-1058891566.html
بيل غيتس يتوقع أن يشهد العالم جائحة أخرى غير كورونا
بيل غيتس يتوقع أن يشهد العالم جائحة أخرى غير كورونا
يرى الملياردير، مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، بيل غيتس، أن مخاطر الإصابة بمرض حاد ‏من ‏‎"كوفيد-19" انخفض بشكل كبير، فيما يتوقع أن العالم سيواجه جائحة... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T09:47+0000
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فيروس كورونا
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وأوضح في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أن "فرصة الإصابة بمرض شديد والمرتبط بشكل أساسي بالشيخوخة والسمنة أو مرض السكر تراجعت بشكل كبير".لكن أضاف غيتس أنه يعتقد أن العالم سيشهد جائحة آخرى.وعن تفاصيل الجائحة الجديدة، اكتفى بالقول إنها ستكون "سببا لمرض مختلف في المرة القادمة".ويوضح غيتس أنه "إذا كانت هناك استجابة منطقية للجائحة الجديدة المقبلة، فعندئذ لن نتعرض لها بصورة مبكرة، ولن تصبح جائحة عالمية كما حدث هذه المرة"، ويقصد في حديثه فيروس "كورونا" المستجد.وأصبح بيل غيتس شخصية بارزة في مكافحة (كوفيد-19)، من خلال تعهده بدفع مليارات لجهود الاستجابة للوباء.وقبل ظهور فيروس "كورونا" المستجد، توقع مع خبراء بارزين في الأمراض والإنفلونزا أن يعاني العالم من جائحة.وقال غيتس في تصريحات متلفزة إن "العالم ليس مستعدا للوباء القادم".وكان بيل غيتس قد أعلن الشهر الجاري أن كتابه الجديد سوف يستكشف آرائه حول كيفية منع الوباء القادم، كما سيناقش من خلاله كيف أصبح هو موضوع "نظريات المؤامرة" على الإنترنت، التي تدعي أنه كان يستغل لقاحات "كورونا" من أجل زرع رقائق ذكية في البشر.
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العالم, مجتمع, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

بيل غيتس يتوقع أن يشهد العالم جائحة أخرى غير كورونا

09:47 GMT 20.02.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERTبيل غيتس في مؤتمر ميونيخ للأمن، ألمانيا، 18 فبراير/ شباط 2022
بيل غيتس في مؤتمر ميونيخ للأمن، ألمانيا، 18 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
بيل غيتس في مؤتمر ميونيخ للأمن، ألمانيا، 18 فبراير/ شباط 2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERT
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يرى الملياردير، مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، بيل غيتس، أن مخاطر الإصابة بمرض حاد ‏من ‏‎"كوفيد-19" انخفض بشكل كبير، فيما يتوقع أن العالم سيواجه جائحة أخرى.‏
وأوضح في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أن "فرصة الإصابة بمرض شديد والمرتبط بشكل أساسي بالشيخوخة والسمنة أو مرض السكر تراجعت بشكل كبير".
لكن أضاف غيتس أنه يعتقد أن العالم سيشهد جائحة آخرى.
وعن تفاصيل الجائحة الجديدة، اكتفى بالقول إنها ستكون "سببا لمرض مختلف في المرة القادمة".
ويوضح غيتس أنه "إذا كانت هناك استجابة منطقية للجائحة الجديدة المقبلة، فعندئذ لن نتعرض لها بصورة مبكرة، ولن تصبح جائحة عالمية كما حدث هذه المرة"، ويقصد في حديثه فيروس "كورونا" المستجد.

وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن منع حدوث جائحة أخرى بشكل تام، أجاب بيل غيتس: "إذا فعلت كل دولة ما فعلته أستراليا، فلن نسميها جائحة".

وأصبح بيل غيتس شخصية بارزة في مكافحة (كوفيد-19)، من خلال تعهده بدفع مليارات لجهود الاستجابة للوباء.
من اليسار: جينيفر غيتس مع صديقتها، جورجينا بلومبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2021
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وقبل ظهور فيروس "كورونا" المستجد، توقع مع خبراء بارزين في الأمراض والإنفلونزا أن يعاني العالم من جائحة.
وقال غيتس في تصريحات متلفزة إن "العالم ليس مستعدا للوباء القادم".
وكان بيل غيتس قد أعلن الشهر الجاري أن كتابه الجديد سوف يستكشف آرائه حول كيفية منع الوباء القادم، كما سيناقش من خلاله كيف أصبح هو موضوع "نظريات المؤامرة" على الإنترنت، التي تدعي أنه كان يستغل لقاحات "كورونا" من أجل زرع رقائق ذكية في البشر.
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