https://arabic.sputniknews.com/20220220/ترامب-يطرح-تطبيق-تروث-سوشيال-للتواصل-الاجتماعي-غدا-الاثنين-1058884000.html
ترامب يطرح تطبيق "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي غدا الاثنين
ترامب يطرح تطبيق "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي غدا الاثنين
يُطرح على ما يبدو مشروع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجديد للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) في متجر تطبيقات أبل يوم الاثنين. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T04:33+0000
2022-02-20T04:33+0000
2022-02-20T04:33+0000
دونالد ترامب
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جاء ذلك وفقا لما ذكرته منشورات مسؤول تنفيذي عن نسخة تجريبية. وهو ما يشير إلى عودة الرئيس السابق إلى وسائل التواصل الاجتماعي في عطلة يوم رؤساء أمريكا.وستنضم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا برئاسة النائب الجمهوري السابق ديفين نونيس، والتي تقف وراء مشروع (تروث سوشيال)، إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تطرح نفسها على أنها مدافعة عن حرية التعبير وتأمل في جذب المستخدمين الذين يشعرون بأنه يتم كبت آرائهم على منصات مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب.ولم يرد ممثل لمجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا على طلب للتعليق على الفور.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/ترامب-يدعو-نفسه-رئيس-الولايات-المتحدة-المقبل-1057208103.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب
ترامب يطرح تطبيق "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي غدا الاثنين
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يُطرح على ما يبدو مشروع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجديد للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) في متجر تطبيقات أبل يوم الاثنين.
جاء ذلك وفقا لما ذكرته منشورات مسؤول تنفيذي عن نسخة تجريبية. وهو ما يشير إلى عودة الرئيس السابق إلى وسائل التواصل الاجتماعي
في عطلة يوم رؤساء أمريكا.
وسيعيد هذا المشروع حضور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أكثر من عام من حظره
من قبل تويتر وفيسبوك ويوتيوب في أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأمريكي، في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 بعد اتهامه بنشر رسائل تحرض على العنف.
وستنضم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا برئاسة النائب الجمهوري السابق ديفين نونيس، والتي تقف وراء مشروع (تروث سوشيال)، إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تطرح نفسها على أنها مدافعة عن حرية التعبير وتأمل في جذب المستخدمين الذين يشعرون بأنه يتم كبت آرائهم على منصات مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب.
ولم يرد ممثل لمجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا على طلب للتعليق على الفور.