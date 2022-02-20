https://arabic.sputniknews.com/20220220/تركيا-تعلن-تحييد-عنصرين-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1058906927.html
تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد عنصرين من تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T14:12+0000
2022-02-20T14:12+0000
2022-02-20T14:12+0000
أخبار تركيا اليوم
الجيش التركي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101728/96/1017289662_181:0:2656:1392_1920x0_80_0_0_ab7ffe45966c5f10e803aa30de55629b.jpg
وقالت الوزارة في بيان إنه "تم تحييد الإرهابيين في غارات جوية لسلاح الجو التركي على مواقع الإرهابيين في منطقة متينا شمالي العراق"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.وأضافت أن عملياتها العسكرية متواصلة "حتى القضاء على آخر إرهابي".وأمس السبت، أعلنت الدفاع التركية تحييد 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، 5 منهم في منطقة عملية "مخلب النمر" المستمرة بمنطقة "حفتانين"، فيما تم تحييد 8 في قصف استهدف منطقة "أفشين ـ باسيان".وفي 15 يونيو/حزيران 2020، أعلنت تركيا انطلاق عملية "مخلب النمر" في حفتانين شمالي العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية "مخلب النسر" إذ تقول أنقرة إن عناصر من "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه تنظيما إرهابيا، يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقًا من الأراضي العراقية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101728/96/1017289662_800:0:2656:1392_1920x0_80_0_0_e471941162ad178ec01d2dfe3df0f16a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي
تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد عنصرين من تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وقالت الوزارة في بيان إنه "تم تحييد الإرهابيين في غارات جوية لسلاح الجو التركي على مواقع الإرهابيين في منطقة متينا شمالي العراق"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول
الرسمية.
وأضافت أن عملياتها العسكرية متواصلة "حتى القضاء على آخر إرهابي".
وأمس السبت، أعلنت الدفاع التركية
تحييد 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، 5 منهم في منطقة عملية "مخلب النمر" المستمرة بمنطقة "حفتانين"، فيما تم تحييد 8 في قصف استهدف منطقة "أفشين ـ باسيان".
وفي 15 يونيو/حزيران 2020، أعلنت تركيا انطلاق عملية "مخلب النمر" في حفتانين شمالي العراق
، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية "مخلب النسر" إذ تقول أنقرة إن عناصر من "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه تنظيما إرهابيا، يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقًا من الأراضي العراقية.