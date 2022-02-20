https://arabic.sputniknews.com/20220220/تم-بيع-قطعة-منه-بـ20-ألف-دولار-خبير-بريطاني-يوضح-أصول-كنز-كبير-في-الصحراء-الليبية-1058898464.html

"تم بيع قطعة منه بـ20 ألف دولار"... خبير بريطاني يوضح أصول كنز كبير في الصحراء الليبية

"تم بيع قطعة منه بـ20 ألف دولار"... خبير بريطاني يوضح أصول كنز كبير في الصحراء الليبية

قال رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعي في دار "كريستيز" البريطانية، جيمس هيسلوب، أصل الزجاج في الصحراء الليبية هو نتيجة لتاثر الصخور الأرضية بالنيازك العملاقة أو... 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T11:56+0000

2022-02-20T11:56+0000

2022-02-20T11:56+0000

العالم العربي

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وأضاف هيسلوب: "إن هذه الصخور تحطمت بعد ذلك وذابت فيما يمكن أن تؤدي التأثيرات الأكثر نشاطًا إلى معادن جديدة بما في ذلك الماس"، مبينا "إمكانية العثور على أثر الصدمات على أرضية فوهة الارتطام أو تحتها أو في الحافة، أو على شكل مادة مقذوفة من الحفرة بعد الاصطدام"، بحسب ما ذكر موقع "almarsad".وعن عمر الزجاج، قال هيسلوب: "الزجاج الأكثر شهرة هو ذلك الموجود في الصحراء الليبية الذي يأتي من المنطقة الحدودية بين مصر وليبيا، حيث حدث قبل 29 مليون سنة اصطدام هائل بكويكب وصهرت رمال الصحراء في شكل زجاج ولإذابة الرمال يلزم أن تزيد درجات الحرارة عن 1600 درجة مئوية".وأضاف: "إن الحمم البركانية هي أكثر المواد المزروعة محليًا على سطح الأرض وليست قريبة من درجة الحرارة هذه وهذا ليس الدليل الوحيد على أن قصفًا من خارج الكوكب كان مسؤولًا عن هذه الأشكال، فقد تم اكتشاف جزيئات نيزكية في عينات من زجاج الصحراء الليبي".وشدد هيسلوب على أن امتلاك قطعة ضخمة من الصحراء تحولت إلى زجاج بفعل اصطدام كويكب قبل ملايين السنين هي قطعة تثير الذهن، فقد سحر زجاج الصحراء الليبية البشر لآلاف السنين وتم استخدامه لصنع الأدوات خلال العصر البليستوسيني المتأخر.وأضاف: "إن العام 1922 شهد قيام عالم الآثار البريطاني "هوارد كارتر" بفتح مقبرة الفرعون "توت عنخ آمون" وفيها اكتشف قطعة كبيرة من زجاج الصحراء الليبية منحوتة على شكل جعران فرعونية مثبتة في عقد جميل لم يمسسها أحد من أكثر من 3 آلاف عام".

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