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جمال فؤاد فنان مصري شاب نال الشهرة بعد وفاته... ماذا كانت آخر رسائله؟
جمال فؤاد فنان مصري شاب نال الشهرة بعد وفاته... ماذا كانت آخر رسائله؟
تصدر اسم الفنان المصري الشاب، جمال فؤاد، أكثر الموضوعات تداولا على محرك البحث "غوغل"، اليوم الأحد، وذلك بعد أن ‏وافته المنية، أمس السبت.‏ 20.02.2022, سبوتنيك عربي
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ودفن جثمان جمال فؤاد في مدافن الأسرة في محافظة البحيرة، ونعاه بعض الفنانين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل المطربة الشعبية، أمينة، والممثل والمصور، محمد عز.وأكدت أمينة في نعيها لجمال فؤاد أنه "كان يتمنى أن يحقق شيئا من خلاله ذاته".وقدّم جمال فؤاد العديد من الأغاني خلال السنوات الماضية، من أبرزها "أبحث عن ذاتي"، و"سيدة النساء"، و"مملكة الحب"، و"مش قادر"، وبطلنا اللي يعطلنا"، و"ارفعي رأسك".كما خاض الراحل تجربة التمثيل ببطولته أول أفلامه السينمائية "الشرابية"، إلى جانب الفنانين راندا البحيري وأمينة وعلاء مرسي وحسن عبد الفتاح ولطفي لبيب ومنير مكرم وسليمان عيد وحسن عيد، وهو من تأليف علاء مرسي، ومن إخراج معوض إسماعيل.وكانت آخر رسائل الفنان الراحل، جمال فؤاد، قبل وفاته، هي التي نشرها قبل أسبوع عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، ونصح فيها جمهوره ومتابعيه بعدم توجيه رسائل غير مباشرة بين بعضهم بعضا.وأكد أن أكثر شيء يكرهه هو أن يوجه شخص رسالة إلى أحد بشكل غير مباشر دون مخاطبته شخصيا، وذلك لكي يستفزه من أجل الرد عليه.واعتبر فؤاد أن من يقوم بهذا التصرف هو "شخصية هبلة وجبانة ومتخلفة تنقصها التربية، وليس لديها الشجاعة الكافية لكي تواجه خصمها".وشدد جمال فؤاد أنه لا يقصد بحديثه أي أشخاص، ولكنه اقترب من حذف حسابه على "فيسبوك" بسبب النفاق.ووعد فؤاد جمهوره في آخر رسائله أنه سيحضر لهم نصيحة جميلة يوميا، مناشدا إياهم بعدم توجيه رسائل غير مباشرة إلى أحد، والتوقف عن النميمة، والعيش في سلام بما يرضى الله ورسوله".
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أخبار الفنانين في مصر, مصر, أخبار مصر الآن, مجتمع

جمال فؤاد فنان مصري شاب نال الشهرة بعد وفاته... ماذا كانت آخر رسائله؟

15:18 GMT 20.02.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDجنازة في مصر
جنازة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
جنازة في مصر
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
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تصدر اسم الفنان المصري الشاب، جمال فؤاد، أكثر الموضوعات تداولا على محرك البحث "غوغل"، اليوم الأحد، وذلك بعد أن ‏وافته المنية، أمس السبت.‏
ودفن جثمان جمال فؤاد في مدافن الأسرة في محافظة البحيرة، ونعاه بعض الفنانين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل المطربة الشعبية، أمينة، والممثل والمصور، محمد عز.
وأكدت أمينة في نعيها لجمال فؤاد أنه "كان يتمنى أن يحقق شيئا من خلاله ذاته".
وقدّم جمال فؤاد العديد من الأغاني خلال السنوات الماضية، من أبرزها "أبحث عن ذاتي"، و"سيدة النساء"، و"مملكة الحب"، و"مش قادر"، وبطلنا اللي يعطلنا"، و"ارفعي رأسك".
كما خاض الراحل تجربة التمثيل ببطولته أول أفلامه السينمائية "الشرابية"، إلى جانب الفنانين راندا البحيري وأمينة وعلاء مرسي وحسن عبد الفتاح ولطفي لبيب ومنير مكرم وسليمان عيد وحسن عيد، وهو من تأليف علاء مرسي، ومن إخراج معوض إسماعيل.
وكانت آخر رسائل الفنان الراحل، جمال فؤاد، قبل وفاته، هي التي نشرها قبل أسبوع عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، ونصح فيها جمهوره ومتابعيه بعدم توجيه رسائل غير مباشرة بين بعضهم بعضا.
وأكد أن أكثر شيء يكرهه هو أن يوجه شخص رسالة إلى أحد بشكل غير مباشر دون مخاطبته شخصيا، وذلك لكي يستفزه من أجل الرد عليه.
واعتبر فؤاد أن من يقوم بهذا التصرف هو "شخصية هبلة وجبانة ومتخلفة تنقصها التربية، وليس لديها الشجاعة الكافية لكي تواجه خصمها".
وشدد جمال فؤاد أنه لا يقصد بحديثه أي أشخاص، ولكنه اقترب من حذف حسابه على "فيسبوك" بسبب النفاق.
ووعد فؤاد جمهوره في آخر رسائله أنه سيحضر لهم نصيحة جميلة يوميا، مناشدا إياهم بعدم توجيه رسائل غير مباشرة إلى أحد، والتوقف عن النميمة، والعيش في سلام بما يرضى الله ورسوله".
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