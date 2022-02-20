https://arabic.sputniknews.com/20220220/حمد-بن-جاسم-رئيس-عربي-سابق-كان-متعاطفا-مع-صدام-حسين-ونقل-له-خطة-تحرير-الكويت-فيديو-1058891849.html

حمد بن جاسم: رئيس عربي سابق كان متعاطفا مع صدام حسين ونقل له خطة تحرير الكويت... فيديو

حمد بن جاسم: رئيس عربي سابق كان متعاطفا مع صدام حسين ونقل له خطة تحرير الكويت... فيديو

قال رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، إن جنرالا عسكريا كشف له أن رئيسا عربيا سابقا كان متعاطفا مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وكان ينقل له... 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T09:51+0000

2022-02-20T09:51+0000

2022-02-20T09:51+0000

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جاء ذلك في مقابلة لحمد بن جاسم تبث على تطبيق جريدة "القبس" وتنشر على أجزاء، أمس السبت، حول العلاقة بين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين.وأضاف بن جاسم أن علي عبد الله صالح كان متعاطفا مع صدام حسين أثناء فترة احتلاله للكويت.وأوضح أن أثناء التحضير لعملية تحرير الكويت، ذهب جنرال يدعى فرانك إلى الرئيس اليمني حينها وأعطاه معلومات عسكرية خاطئة عن خطة تحرير الكويت. وأشار إلى أن المعلومات التي مررها كانت عن "من أي جهة ستشن القوات الأمريكية هجومها".وتابع: "قال له الجنرال فرانك سندخل من البحر ونفاجئه (صدام حسين) وندخل الكويت من البحر، ولكن في الحقيقة أنهم سيدخلون من الخلف، المنطقة البرية المثلث العراقي السعودي الكويتي الذي كان مجرى أغلب الدخول لفصل الكويت..".وكان الجيش العراقي قد شن هجوما على الكويت في 2 أغسطس/آب 1990، واستغرقت العملية العسكرية يومين وانتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية في 4 أغسطس، ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم 9 أغسطس 1990، ضم الكويت للعراق.واستمر الاحتلال العراقي للكويت فترة 7 أشهر، وانتهى بتحرير الكويت في 26 فبراير/شباط 1991 بعد حرب الخليج الثانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220219/ابن-وزير-سابق-يتحدث-عن-ضرب-صدام-حسين-لنجله-قصي-بسبب-عراقية-فيديو-1058851063.html

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أخبار الكويت اليوم, العراق, قطر, العالم العربي, الجيش الأمريكي