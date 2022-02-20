https://arabic.sputniknews.com/20220220/خبير-الانسحاب-من-مذكرة-بودابست-قد-يضع-أوكرانيا-في-الموقف-الإيراني--1058904574.html

خبير: الانسحاب من مذكرة بودابست قد يضع أوكرانيا في الموقف الإيراني

خبير: الانسحاب من مذكرة بودابست قد يضع أوكرانيا في الموقف الإيراني

قال الخبير السياسي كونستانتين كالاتشيف، إن تصريحات الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول احتمال الاعتراف بأن مذكرة بودابست باطلة هي تصريحات كلامية إلى حد ما،... 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T13:27+0000

2022-02-20T13:27+0000

2022-02-20T13:27+0000

العالم

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وقال كالاتشيف: "حتى أولئك الذين لا يدعمون زيلينسكي، يصفقون حرفيًا لزيلينسكي بعد خطاب ميونيخ. وهذا، على ما أعتقد، يقول الكثير عن الحالة المزاجية السائدة الآن في المجتمع الأوكراني. من الواضح أنه يجب أن يؤخذ البيان على محمل الجد مع زيلينسكي فيما يتعلق بمذكرة بودابست ".وأشار إلى أن أوكرانيا وقعت على مذكرة بودابست كدولة غير نووية، وأضاف: "وهنا السؤال: إذا انسحبت من مذكرة بودابست، فهل تنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فماذا عن بروتوكول لشبونة؟ إذا أرادت أوكرانيا أن تصبح قوة نووية، فعليها أن تغادر".وأوضح الخبير السياسي أنه إذا خرجت أوكرانيا من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ستقع في وضع توجد فيه دول مثل إيران وكوريا الشمالية.ووفقًا له، من المفهوم أنه لا أحد في أوروبا يريد أن يرى قوة نووية أخرى، لأن كل مالك جديد للأسلحة النووية يمثل تهديدًا كبيرا وليس فقط لأقرب جيرانه. ويعتقد كالاتشيف أن "كل هذا يبدو بالطبع كعنصر ابتزاز".وقال إن أوكرانيا يمكن أن تزود نفسها على مر السنين بصواريخ متوسطة المدى، لكن السؤال هو كيف ستتصرف روسيا في هذا الموقف.في رأي الخبير، فإن زيلينسكي يدرك جيدًا أن عمل أوكرانيا في مجال الأسلحة النووية لن يمر مرور الكرام بالنسبة لروسيا، وأضاف: "إذن سيكون هذا سببًا حقيقيًا لتوجيه ضربة وقائية ضد تلك المراكز العلمية التي ستشارك في هذه التطورات، ولكن في أوكرانيا، أعتقد أن هذه "القصص" تسببت في الكثير من الحماس لمؤيدي الرئيس زيلينسكي، ومن المؤكد أن تقييمه يجب أن يرتفع".يذكر أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه إذا لم تنعقد قمة الدول المشاركة في مذكرة بودابست أو لم تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا، فسوف تعترف أوكرانيا بعدم صلاحية الوثيقة إلى جانب جميع البنود التي تم التوقيع عليها في عام 1994.وأضاف: "إن عقد المشاورات من اختصاص وزراء الخارجية، إذا لم تحدث مرة أخرى أو إذا لم تكن هناك ضمانات للأمن لبلدنا نتيجة لها، فسيكون لأوكرانيا كل الحق في الاعتقاد بأن مذكرة بودابست غير صالحة، وسيتم التشكيك في جميع قرارات وثيقة عام 1994".نصت مذكرة بودابست، الموقعة في 5 ديسمبر/كانون الأول 1994، من قبل بريطانيا العظمى وروسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، على ضمانات لأمن ووحدة أراضي أوكرانيا مقابل تخلي كييف عن الأسلحة النووية.

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