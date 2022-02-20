https://arabic.sputniknews.com/20220220/خبير-سعودي-يكشف-أرقاما-مفزعة-عن-السمنة-بين-الأطفال-في-المملكة-فيديو-1058920198.html
خبير سعودي يكشف أرقاما مفزعة عن السمنة بين الأطفال في المملكة... فيديو
خبير سعودي يكشف أرقاما مفزعة عن السمنة بين الأطفال في المملكة... فيديو
كشف خبير سعودي، مساء اليوم الأحد، عن أرقام مفزعة حول تفشي السمنة بين الأطفال في المملكة. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T17:48+0000
2022-02-20T17:48+0000
2022-02-20T17:48+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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جاء ذلك في مداخلة لرئيس الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة، البروفيسور عايض القحطاني، لقناة "الإخبارية" الرسمية.وقال القطحاني لدى سؤاله عن نسبة السمنة بين الأطفال السعوديين: "عندنا نوعين، السمنة وزيادة الوزن"، موضحا أن "50% من صغار السن أقل من 18 عاما في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية يعانون من السمنة أو زيادة الوزن".وأضاف: "المشكلة ليست في ذلك فقط، فعلى المدى البعيد هؤلاء الأطفال هم جيل المستقبل، في ظل حقيقة أن 60% من المجتمع السعودي تحت 25 سنة حسب الإحصاءات".وشدد القطحاني على خطورة السمنة بين الأطفال، كونها الطريق السريع للإصابة بأمراض السكري، محذرا من أن الدهون الحشوية التي تلتف حول الأعضاء الداخلية بالبطن تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ومقاومة الأنسولين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
خبير سعودي يكشف أرقاما مفزعة عن السمنة بين الأطفال في المملكة... فيديو
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كشف خبير سعودي، مساء اليوم الأحد، عن أرقام مفزعة حول تفشي السمنة بين الأطفال في المملكة.
جاء ذلك في مداخلة لرئيس الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة، البروفيسور عايض القحطاني، لقناة "الإخبارية" الرسمية.
وقال القطحاني لدى سؤاله عن نسبة السمنة
بين الأطفال السعوديين: "عندنا نوعين، السمنة وزيادة الوزن"، موضحا أن "50% من صغار السن أقل من 18 عاما في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية يعانون من السمنة أو زيادة الوزن".
وأضاف: "المشكلة ليست في ذلك فقط، فعلى المدى البعيد هؤلاء الأطفال هم جيل المستقبل، في ظل حقيقة أن 60% من المجتمع السعودي تحت 25 سنة حسب الإحصاءات".
وشدد القطحاني على خطورة السمنة بين الأطفال، كونها الطريق السريع للإصابة بأمراض السكري، محذرا من أن الدهون الحشوية التي تلتف حول الأعضاء الداخلية بالبطن تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ومقاومة الأنسولين.