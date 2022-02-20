https://arabic.sputniknews.com/20220220/خبير-مناورات-الردع-الاستراتيجي-تؤكد-قوة-موسكو-والكرة-الآن-في-ملعب-أوروبا-1058904759.html

خبير: مناورات الردع الاستراتيجي تؤكد قوة موسكو... والكرة الآن في ملعب أوروبا

خبير: مناورات الردع الاستراتيجي تؤكد قوة موسكو... والكرة الآن في ملعب أوروبا

قال الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور أديب السيد، إن رسائل مناورات الردع الاستراتيجي التي أجرتها روسيا وبيلاروسيا مؤخرا، مفادها أن روسيا مستعدة للدفاع عن سيادتها... 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T13:25+0000

2022-02-20T13:25+0000

2022-02-20T13:25+0000

روسيا

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وأضاف السيد في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن هذه الضمانات تتلخص في سحب قوات الناتو إلى حدود 1997، وعدم ضم أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف العسكري الغربي.وأكد أنه "يتوجب على الغرب أن يمارس ضغطا على أوكرانيا للالتزام بما نصت عليه اتفاقية منيسك بإعطاء لوغانسك ودونيتسك وضعا خاصا، فضلا عن تلبية مطالب روسيا المتعلقة بأمنها القومي".وأشار السيد إلى أن الكرة الآن في ملعب أوروبا وأن بيدها نزع فتيل الأزمة الحالية، بحسب قوله.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أصدر، أمس السبت، أمرا لبدء مناورات "الردع الاستراتيجي" بالصواريخ الباليستية والمجنحة.وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين راقب تفاصيل المناورات العسكرية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، التي تعتبر مهمة للجانبين.وفي السياق، أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، استعداد بلادهم للحوار مع روسيا حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأمن الأوروبي والحد من التسلح وتعزيز الثقة.كما جددوا في بيان مشترك على "التزامهم بإيجاد حل سلمي ودبلوماسي للأزمة الحالية حول أوكرانيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220220/جونسون-الوضع-في-أوكرانيا-قد-يؤدي-إلى-أكبر-حرب-في-أوروبا-منذ-1945----1058889465.html

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