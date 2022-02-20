عربي
أمريكا: بايدن جاهز للتعاون مع بوتين في "أي وقت وبأي صيغة لوقف الحرب"
https://arabic.sputniknews.com/20220220/خبير-مناورات-الردع-الاستراتيجي-تؤكد-قوة-موسكو-والكرة-الآن-في-ملعب-أوروبا-1058904759.html
خبير: مناورات الردع الاستراتيجي تؤكد قوة موسكو... والكرة الآن في ملعب أوروبا
خبير: مناورات الردع الاستراتيجي تؤكد قوة موسكو... والكرة الآن في ملعب أوروبا
قال الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور أديب السيد، إن رسائل مناورات الردع الاستراتيجي التي أجرتها روسيا وبيلاروسيا مؤخرا، مفادها أن روسيا مستعدة للدفاع عن سيادتها... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T13:25+0000
2022-02-20T13:25+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101914/32/1019143261_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_dc8d95550661907e268523836ab83761.jpg
وأضاف السيد في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن هذه الضمانات تتلخص في سحب قوات الناتو إلى حدود 1997، وعدم ضم أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف العسكري الغربي.وأكد أنه "يتوجب على الغرب أن يمارس ضغطا على أوكرانيا للالتزام بما نصت عليه اتفاقية منيسك بإعطاء لوغانسك ودونيتسك وضعا خاصا، فضلا عن تلبية مطالب روسيا المتعلقة بأمنها القومي".وأشار السيد إلى أن الكرة الآن في ملعب أوروبا وأن بيدها نزع فتيل الأزمة الحالية، بحسب قوله.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أصدر، أمس السبت، أمرا لبدء مناورات "الردع الاستراتيجي" بالصواريخ الباليستية والمجنحة.وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين راقب تفاصيل المناورات العسكرية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، التي تعتبر مهمة للجانبين.وفي السياق، أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، استعداد بلادهم للحوار مع روسيا حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأمن الأوروبي والحد من التسلح وتعزيز الثقة.كما جددوا في بيان مشترك على "التزامهم بإيجاد حل سلمي ودبلوماسي للأزمة الحالية حول أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220220/جونسون-الوضع-في-أوكرانيا-قد-يؤدي-إلى-أكبر-حرب-في-أوروبا-منذ-1945----1058889465.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101914/32/1019143261_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_74b404f28e756f460cc1d8120d8f35a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

خبير: مناورات الردع الاستراتيجي تؤكد قوة موسكو... والكرة الآن في ملعب أوروبا

13:25 GMT 20.02.2022
© RIA Novosti . Sergei Kazakرأس نووي
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© RIA Novosti . Sergei Kazak
تابعنا عبرGoogle news
قال الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور أديب السيد، إن رسائل مناورات الردع الاستراتيجي التي أجرتها روسيا وبيلاروسيا مؤخرا، مفادها أن روسيا مستعدة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها إذا لم يقدم الغرب الضمانات التي تطلبها.
وأضاف السيد في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن هذه الضمانات تتلخص في سحب قوات الناتو إلى حدود 1997، وعدم ضم أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف العسكري الغربي.
وأكد أنه "يتوجب على الغرب أن يمارس ضغطا على أوكرانيا للالتزام بما نصت عليه اتفاقية منيسك بإعطاء لوغانسك ودونيتسك وضعا خاصا، فضلا عن تلبية مطالب روسيا المتعلقة بأمنها القومي".
وأشار السيد إلى أن الكرة الآن في ملعب أوروبا وأن بيدها نزع فتيل الأزمة الحالية، بحسب قوله.
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
جونسون: الوضع في أوكرانيا قد يؤدي إلى أكبر حرب في أوروبا منذ 1945
08:39 GMT
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أصدر، أمس السبت، أمرا لبدء مناورات "الردع الاستراتيجي" بالصواريخ الباليستية والمجنحة.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين راقب تفاصيل المناورات العسكرية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، التي تعتبر مهمة للجانبين.
وفي السياق، أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، استعداد بلادهم للحوار مع روسيا حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأمن الأوروبي والحد من التسلح وتعزيز الثقة.
كما جددوا في بيان مشترك على "التزامهم بإيجاد حل سلمي ودبلوماسي للأزمة الحالية حول أوكرانيا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...الأزمة الروسية الأوكرانية: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي12:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала