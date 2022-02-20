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رؤساء البرلمانات العربية: "حكمة السيسي" قهرت تحديات التنمية
رؤساء البرلمانات العربية: "حكمة السيسي" قهرت تحديات التنمية
أكد رؤساء البرلمانات العربية، أن قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكيمة "قهرت تحديات التنمية". 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T15:17+0000
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وحسب بوابة الأهرام المصرية، قال رؤساء البرلمانات إن ما فعله السيسي "يجسد أقوى مظاهر الإنجازات في مصر". واستقبل السيسي، اليوم الأحد، وفدا من رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي. وأشار رؤساء البرلمانات إلى تقديرهم لمواقف مصر واعتبروها "قلب الأمة النابض" تحت قيادة السيسي.
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أخبار مصر الآن

رؤساء البرلمانات العربية: "حكمة السيسي" قهرت تحديات التنمية

15:17 GMT 20.02.2022
© REUTERS / POOLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / POOL
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أكد رؤساء البرلمانات العربية، أن قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكيمة "قهرت تحديات التنمية".
وحسب بوابة الأهرام المصرية، قال رؤساء البرلمانات إن ما فعله السيسي "يجسد أقوى مظاهر الإنجازات في مصر".
واستقبل السيسي، اليوم الأحد، وفدا من رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي.
وأشار رؤساء البرلمانات إلى تقديرهم لمواقف مصر واعتبروها "قلب الأمة النابض" تحت قيادة السيسي.
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