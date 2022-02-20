https://arabic.sputniknews.com/20220220/رؤساء-البرلمانات-العربية-حكمة-السيسي-قهرت-تحديات-التنمية-1058912085.html
رؤساء البرلمانات العربية: "حكمة السيسي" قهرت تحديات التنمية
رؤساء البرلمانات العربية: "حكمة السيسي" قهرت تحديات التنمية
أكد رؤساء البرلمانات العربية، أن قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكيمة "قهرت تحديات التنمية". 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T15:17+0000
2022-02-20T15:17+0000
2022-02-20T15:17+0000
أخبار مصر الآن
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وحسب بوابة الأهرام المصرية، قال رؤساء البرلمانات إن ما فعله السيسي "يجسد أقوى مظاهر الإنجازات في مصر". واستقبل السيسي، اليوم الأحد، وفدا من رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي. وأشار رؤساء البرلمانات إلى تقديرهم لمواقف مصر واعتبروها "قلب الأمة النابض" تحت قيادة السيسي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
رؤساء البرلمانات العربية: "حكمة السيسي" قهرت تحديات التنمية
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أكد رؤساء البرلمانات العربية، أن قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكيمة "قهرت تحديات التنمية".
وحسب بوابة الأهرام المصرية
، قال رؤساء البرلمانات إن ما فعله السيسي "يجسد أقوى مظاهر الإنجازات في مصر".
واستقبل السيسي،
اليوم الأحد، وفدا من رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي.
وأشار رؤساء البرلمانات إلى تقديرهم لمواقف مصر واعتبروها "قلب الأمة النابض" تحت قيادة السيسي.