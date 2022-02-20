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https://arabic.sputniknews.com/20220220/رئيس-اللجنة-الأولمبية-الدولية-يدعو-القادة-السياسيين-إلى-أن-يستلهموا-مثال-الأولمبيين-التضامني-1058908624.html
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يدعو القادة السياسيين إلى أن يستلهموا مثال الأولمبيين التضامني
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يدعو القادة السياسيين إلى أن يستلهموا مثال الأولمبيين التضامني
دعا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، في خطابه في الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، القادة السياسيين في جميع أنحاء العالم إلى أن... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T14:34+0000
2022-02-20T14:34+0000
روسيا
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وقال باخ: "أعزائي الرياضيين، لقد أعجبنا بأدائكم المتميز في الأيام الأخيرة. لقد سعى كل واحد منكم للوصول إلى أقصى حد من مستواه. لقد تأثرنا بشدة بالطريقة التي دعمتم بها خصومكم حتى يتمكنوا أيضًا من تحقيق أفضل نتائجهم. لم تحترموا بعضكم بعضا وحسب. لقد دعمتم كل صديق حتى لو كانت بلادكم منقسمة بسبب الصراع".وأقيم الحفل الختامي في الاستاد الوطني في بكين. شارك المنتخب الروسي في موكب الرياضيين، حمل علم اللجنة الأولمبية الروسية.حصل الفريق الروسي في الدورة على 32 ميدالية (6 ذهبية و12 فضية و14 برونزية) وأصبح الثاني في إجمالي العدد بعد النرويجيين (37). في ترتيب الميداليات (حسب عدد الميداليات الذهبية)، احتل الروس المركز التاسع.ستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الخامسة والعشرون في الفترة من 6 إلى 22 فبراير/شباط في ميلانو وكورتينا دامبيزو.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/المنتخب-الروسي-يحتل-المركز-الثاني-بعدد-الميداليات-في-دورة-الألعاب-الأولمبية-ببكين-1058887907.html
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رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يدعو القادة السياسيين إلى أن يستلهموا مثال الأولمبيين التضامني

14:34 GMT 20.02.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ خلال الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 في بكين
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ خلال الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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دعا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، في خطابه في الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، القادة السياسيين في جميع أنحاء العالم إلى أن يستلهموا نموذج تضامن الرياضيين الأولمبيين.
وقال باخ: "أعزائي الرياضيين، لقد أعجبنا بأدائكم المتميز في الأيام الأخيرة. لقد سعى كل واحد منكم للوصول إلى أقصى حد من مستواه. لقد تأثرنا بشدة بالطريقة التي دعمتم بها خصومكم حتى يتمكنوا أيضًا من تحقيق أفضل نتائجهم. لم تحترموا بعضكم بعضا وحسب. لقد دعمتم كل صديق حتى لو كانت بلادكم منقسمة بسبب الصراع".

وأضاف: "لقد تغلبتم على هذه الانقسامات من خلال إثبات أننا جميعًا في هذا المجتمع الأولمبي متساوون، بغض النظر عن شكلنا، ومن أين أتينا أو ما نؤمن به. هذه القوة الموحدة للألعاب الأولمبية أقوى من أولئك الذين يريدون تقسيمنا، إنكم تمنحون العالم فرصة، فليستلهم القادة السياسيون في جميع أنحاء العالم منكم التضامن والسلام".

وأقيم الحفل الختامي في الاستاد الوطني في بكين. شارك المنتخب الروسي في موكب الرياضيين، حمل علم اللجنة الأولمبية الروسية.
حصل الفريق الروسي في الدورة على 32 ميدالية (6 ذهبية و12 فضية و14 برونزية) وأصبح الثاني في إجمالي العدد بعد النرويجيين (37). في ترتيب الميداليات (حسب عدد الميداليات الذهبية)، احتل الروس المركز التاسع.
ستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الخامسة والعشرون في الفترة من 6 إلى 22 فبراير/شباط في ميلانو وكورتينا دامبيزو.
رياضي روسي يحمل ميدالية ذهبية خلال حفل توزيع جوائز المراكز الثلاثة الأولى في سباق التتابعي للرجال 4x10 كم على الثلج، في الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
بكين 2022
المنتخب الروسي يحتل المركز الثاني بعدد الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية ببكين
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