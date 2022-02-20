https://arabic.sputniknews.com/20220220/رئيس-الوزراء-المصري-يجري-مباحثات-مع-نظيره-الأردني-1058901705.html
رئيس الوزراء المصري يجري مباحثات مع نظيره الأردني
رئيس الوزراء المصري يجري مباحثات مع نظيره الأردني
بدأ رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة زيارة رسمية إلى مصر، اليوم الأحد. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T12:38+0000
2022-02-20T12:38+0000
2022-02-20T12:39+0000
مصر
أخبار الأردن
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وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الخصاونة يلتقي خلال الزيارة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي.ومن المقرر أن يتولى رئيس الوزراء الأردني رئاسة اجتماعات اللجنة العليا الأردنيَة المصرية المشتركة، يوم غد الاثنين.وعقب وصوله، عقد الخصاونة اجتماعا مع رئيس الوزراء المصري، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/إسرائيل-توافق-على-ضخ-الغاز-إلى-مصر-عبر-الأردن-1058696799.html
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مصر, أخبار الأردن
رئيس الوزراء المصري يجري مباحثات مع نظيره الأردني
12:38 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 12:39 GMT 20.02.2022) تابعنا عبر
بدأ رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة زيارة رسمية إلى مصر، اليوم الأحد.
وذكرت وسائل إعلام أردنية
أن الخصاونة يلتقي خلال الزيارة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي.
ومن المقرر أن يتولى رئيس الوزراء الأردني
رئاسة اجتماعات اللجنة العليا الأردنيَة المصرية المشتركة، يوم غد الاثنين.
وعقب وصوله، عقد الخصاونة اجتماعا مع رئيس الوزراء المصري، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.