https://arabic.sputniknews.com/20220220/ستولتنبرغ-الناتو-لم-ينكث-وعوده--أمام-روسيا-بعدم-التوسع-شرقا-1058892059.html

ستولتنبرغ: الناتو لم ينكث وعوده أمام روسيا بعدم التوسع شرقا

ستولتنبرغ: الناتو لم ينكث وعوده أمام روسيا بعدم التوسع شرقا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف لم يعط وعدا بعدم التوسع شرقا، وبالتالي لم ينكث الغرب وعوده لروسيا. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T10:04+0000

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2022-02-20T10:04+0000

العالم

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جاءت تصريحات ستولتنبرغ لقناة "ARD TV" خلال رده على سؤال عما إذا كانت روسيا محقة في قولها إن التحالف في التسعينيات أعطى وعدا بعدم ضم دول أوروبا الشرقية إلى الحلف، قائلا: "كلا، الناتو يتخذ القرارات بالإجماع وهناك 30 عضوا فيه، ولا يوجد قرار في أي مكان وافقت فيه دول الناتو على التخلي عما هو مكتوب في المعاهدة التأسيسية للحلف في معاهدة واشنطن". وكانت "شبيغل" Spiegel قد نشرت في 18 فبراير الجاري، أن دار المحفوظات الوطنية لبريطانيا العظمى عثرت على وثيقة من عام 1991 أعلن فيها الغرب أن توسع الناتو في الشرق أمر غير مقبول. الاتفاق هو عبارة عن محضر اجتماع ممثلي وزارات خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بون 6 مارس/ آذار 1991، حيث ناقش المجتمعون الأمن في وسط وشرق أوروبا.ونتيجة للاجتماع، توصل المشاركون إلى اتفاق على أن عضوية دول أوروبا الشرقية في الناتو "غير مقبولة". على سبيل المثال، قال المتحدث باسم الولايات المتحدة ريموند سيتز، إن الناتو يجب ألا يتوسع شرقًا "لا رسميًا ولا غير رسمي".بينما الأمين العام ستولتنبرغ، يقول إن المعاهدة تنص على أنه يمكن للدول الأوروبية الانضمام إلى الناتو، وهو ما ورد أيضًا في الوثائق الدولية الأخرى التي "تحدد الأمن في أوروبا" ، بما في ذلك وثيقة هلسنكي النهائية وميثاق باريس لعام 1990.ويمثل حلف شمال الأطلسي "الناتو" أضخم تحالف عسكري في العالم يضم 30 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ويرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1949.

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