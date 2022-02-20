https://arabic.sputniknews.com/20220220/سقوط-اثنين-من-المدنيين-وتدمير-خمسة-منازل-نتيجة-لهجوم-أوكراني-على-لوغانسك----1058890047.html

سقوط اثنين من المدنيين وتدمير خمسة منازل نتيجة لهجوم أوكراني على لوغانسك

سقوط اثنين من المدنيين وتدمير خمسة منازل نتيجة لهجوم أوكراني على لوغانسك

أعلنت الشرطة في جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد)، اليوم الأحد، عن مقتل اثنين من المدنيين نتيجة لهجوم شنته قوات الأمن الأوكرانية في منطقة بيونيرسك... 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T08:56+0000

2022-02-20T08:56+0000

2022-02-20T08:56+0000

العالم

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ووفقا للمعلومات، عبرت تشكيلات مسلحة أوكرانية، صباح الأحد، بدعم من المدفعية، نهر سيفرسكي دونيتس، وقامت بمحاولة مهاجمة مواقع الدفاعات الشعبية في منطقة بيونيرسك.وجاء في بيان الشرطة في جمهورية لوغانسك: "أسفر عدوان مسلحي كييف مع الأسف، عن مقتل مدنيين اثنين وتدمير خمسة منازل".واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220220/الطوارئ-الروسية-تخصص-مجموعة-من-علماء-النفس-للعمل-مع-اللاجئين-من-دونيتسك-ولوغانسك-1058884274.html

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