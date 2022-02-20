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https://arabic.sputniknews.com/20220220/سقوط-اثنين-من-المدنيين-وتدمير-خمسة-منازل-نتيجة-لهجوم-أوكراني-على-لوغانسك----1058890047.html
سقوط اثنين من المدنيين وتدمير خمسة منازل نتيجة لهجوم أوكراني على لوغانسك
سقوط اثنين من المدنيين وتدمير خمسة منازل نتيجة لهجوم أوكراني على لوغانسك
أعلنت الشرطة في جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد)، اليوم الأحد، عن مقتل اثنين من المدنيين نتيجة لهجوم شنته قوات الأمن الأوكرانية في منطقة بيونيرسك... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T08:56+0000
2022-02-20T08:56+0000
العالم
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ووفقا للمعلومات، عبرت تشكيلات مسلحة أوكرانية، صباح الأحد، بدعم من المدفعية، نهر سيفرسكي دونيتس، وقامت بمحاولة مهاجمة مواقع الدفاعات الشعبية في منطقة بيونيرسك.وجاء في بيان الشرطة في جمهورية لوغانسك: "أسفر عدوان مسلحي كييف مع الأسف، عن مقتل مدنيين اثنين وتدمير خمسة منازل".واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/الطوارئ-الروسية-تخصص-مجموعة-من-علماء-النفس-للعمل-مع-اللاجئين-من-دونيتسك-ولوغانسك-1058884274.html
https://arabic.sputniknews.com/20220220/لوغانسك-الظروف-وحدها-كفيلة-بتحديد-مدة-التعبئة-العسكرية-1058888839.html
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العالم

سقوط اثنين من المدنيين وتدمير خمسة منازل نتيجة لهجوم أوكراني على لوغانسك

08:56 GMT 20.02.2022
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKOعناصر القوات المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، 17 فبراير 2022
عناصر القوات المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO
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أعلنت الشرطة في جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد)، اليوم الأحد، عن مقتل اثنين من المدنيين نتيجة لهجوم شنته قوات الأمن الأوكرانية في منطقة بيونيرسك السكنية.
ووفقا للمعلومات، عبرت تشكيلات مسلحة أوكرانية، صباح الأحد، بدعم من المدفعية، نهر سيفرسكي دونيتس، وقامت بمحاولة مهاجمة مواقع الدفاعات الشعبية في منطقة بيونيرسك.
وجاء في بيان الشرطة في جمهورية لوغانسك: "أسفر عدوان مسلحي كييف مع الأسف، عن مقتل مدنيين اثنين وتدمير خمسة منازل".
منزل على مشارف حي بتروفسكي في دونيتسك، محترق من إصابة مباشرة بقذيفة أثناء القصف، أوكرانيا 25 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
الطوارئ الروسية تخصص مجموعة من علماء النفس للعمل مع اللاجئين من دونيتسك ولوغانسك
05:33 GMT
واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
أحد عناصر القوات المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية في موقع بالقرب من قرية سوكولنيكي بمنطقة لوغانسك، حدود روسيا، أوكرانيا 3 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
لوغانسك: الظروف وحدها كفيلة بتحديد مدة التعبئة العسكرية
08:15 GMT
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشر ... الأزمة الروسية الأوكرانية: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي18 فبراير, 18:20 GMT
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