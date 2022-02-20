https://arabic.sputniknews.com/20220220/سمكة-تشبه-البلور-لا-تشاهد-لولا-هيكلها-العظمي-فيديو-1058926463.html
سمكة تشبه "البلور" لا تشاهد لولا هيكلها العظمي... فيديو
سمكة تشبه "البلور" لا تشاهد لولا هيكلها العظمي... فيديو
طورت سمكة صغيرة قدرة فريدة على التخفي من الحيوانات المفترسة حيث لا تستطيع أغلب الأنواع الأخرى مشاهدتها بسبب شفافية جسمها العالية جدا والرائعة التي تشبه إلى حد... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T21:16+0000
2022-02-20T21:16+0000
2022-02-20T21:23+0000
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وبحسب الفيديو المنشور على صفحة "National Geographic"، فإن هذه السمكة قد تبدو كإضافة جميلة إلى حوض أسماك الزينة، بسبب مظهرها الفريد جدا.وتحمل هذه السمكة اسم "تانج الزرقاء"، وتعد نوعًا من الأسماك "الجراحة" التي تنتشر في مختلف بحار العالم، وتضم هذه الفصيلة من أسماك الزينة حوالي 80 نوعا ويعيش أغلبها في البحار الاستوائية.وتعيش هذه السمكة غالبا قرب الشعاب المرجانية، وتتميز في صغرها بشفافية عالية جدا تحميها من الأسماك المفترسة.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/بكتيريا-صحراوية-غامضة-تسرق-وتطور-جهازا-لا-يشبه-أي-شيء-شاهده-العلماء-صور-وفيديو--1058925766.html
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نادي الفيديو, مجتمع
سمكة تشبه "البلور" لا تشاهد لولا هيكلها العظمي... فيديو
21:16 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 21:23 GMT 20.02.2022) تابعنا عبر
طورت سمكة صغيرة قدرة فريدة على التخفي من الحيوانات المفترسة حيث لا تستطيع أغلب الأنواع الأخرى مشاهدتها بسبب شفافية جسمها العالية جدا والرائعة التي تشبه إلى حد ما البلور النقي.
وبحسب الفيديو المنشور على صفحة "National Geographic"، فإن هذه السمكة قد تبدو كإضافة جميلة إلى حوض أسماك الزينة، بسبب مظهرها الفريد جدا.
وتحمل هذه السمكة اسم "تانج الزرقاء"، وتعد نوعًا من الأسماك "الجراحة" التي تنتشر في مختلف بحار العالم، وتضم هذه الفصيلة من أسماك الزينة حوالي 80 نوعا ويعيش أغلبها في البحار الاستوائية.
وتعيش هذه السمكة غالبا قرب الشعاب المرجانية، وتتميز في صغرها بشفافية عالية جدا تحميها من الأسماك المفترسة.