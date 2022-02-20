https://arabic.sputniknews.com/20220220/شرطة-لوهانسك-تعلن-عن-66-انتهاكا-للهدنة-من-طرف-أوكرانيا-خلال-يوم-1058928335.html
شرطة لوهانسك تعلن عن 66 انتهاكا للهدنة من طرف أوكرانيا خلال يوم
شرطة لوهانسك تعلن عن 66 انتهاكا للهدنة من طرف أوكرانيا خلال يوم
أعلن المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية، إيفان فيليبونينكو، أن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت 66 مرة نظام وقف إطلاق النار خلال... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T21:55+0000
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لوهانسك– سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على قناة الشرطة الشعبية على التلغرام: "بحسب ما كانت عليه الأوضاع في الساعة 0:00، رصدت ممثلية جمهورية لوهانسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق 66 انتهاك لنظام وقف إطلاق النار. وقد أطلق المسلحون الأوكرانيون النار على 24 منطقة سكنية في الجمهورية. يتم استخدام الأسلحة المحظورة في اتفاقات مينسك".وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, العالم
شرطة لوهانسك تعلن عن 66 انتهاكا للهدنة من طرف أوكرانيا خلال يوم
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية، إيفان فيليبونينكو، أن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت 66 مرة نظام وقف إطلاق النار خلال يوم، ما أدى لإصابة 3 مدنيين.
لوهانسك– سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على قناة الشرطة الشعبية على التلغرام: "بحسب ما كانت عليه الأوضاع في الساعة 0:00، رصدت ممثلية جمهورية لوهانسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق 66 انتهاك لنظام وقف إطلاق النار. وقد أطلق المسلحون الأوكرانيون النار على 24 منطقة سكنية في الجمهورية. يتم استخدام الأسلحة المحظورة في اتفاقات مينسك".
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة
، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.