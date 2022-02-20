https://arabic.sputniknews.com/20220220/شولتز-يرى-أن-الغرب-بحاجة-إلى-تقليل-اعتماده-على-روسيا-في-إنتاج-الطاقة-1058909660.html
شولتز يرى أن الغرب بحاجة إلى تقليل اعتماده على روسيا في إنتاج الطاقة
شولتز يرى أن الغرب بحاجة إلى تقليل اعتماده على روسيا في إنتاج الطاقة
قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن على الغرب أن يعمل "بجد" لإيجاد مصادر بديلة للطاقة بعيدا عن روسيا مع تكثيف المحادثات حول عقوبات محتملة. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T14:42+0000
2022-02-20T14:42+0000
2022-02-20T14:42+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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وفي حديثه إلى شبكة "سي إن بي سي" مساء السبت، في مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي، شدد شولتز على أن الكثير من الغرب يعتمد على إمدادات الطاقة الروسية.وأضاف: "هناك الكثير من صادرات النفط والفحم والغاز من روسيا إلى العديد من البلدان - وهناك أيضا [تصدير] كبير من النفط إلى الولايات المتحدة".وتابع: "لذلك علينا جميعا أن نعمل بجد لخلق وضع يكون لدينا فيه بدائل. من الضروري أيضا أن نجعل من الممكن أن يكون هناك تعاون جيد ونعود إلى حالة لا توجد فيها هذه المواجهة هذا ما نعمل من أجله".تعد روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي والنفط إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك بعد حديث كثير من المسؤولين الغربيين خلال الأسابيع الأخيرة حول فرض عقوبات على روسيا وصناعة الطاقة فيها على وجه الخصوص.يدّعي الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، ويقول إنها حشدت قرابة 200 ألف جندي لذلك، وهي بيانات لم تؤكدها موسكو، والتي تنفي قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من تقارير وسائل الإعلام الغربية التي حددت موعدا للغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا.وقالت زاخاروفا عبر "فيسبوك": "نرجو من وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية مثل بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها نشر جدول ’الغزوات’ الروسية لهذا العام. أود أن أخطط لقضاء إجازة".
https://arabic.sputniknews.com/20220216/لماذا-لا-يمكن-لأوروبا-الاستغناء-عن-الغاز-الروسي-في-أي-وقت-قريب-1058690713.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا
شولتز يرى أن الغرب بحاجة إلى تقليل اعتماده على روسيا في إنتاج الطاقة
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قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن على الغرب أن يعمل "بجد" لإيجاد مصادر بديلة للطاقة بعيدا عن روسيا مع تكثيف المحادثات حول عقوبات محتملة.
وفي حديثه إلى شبكة "سي إن بي سي" مساء السبت، في مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي، شدد شولتز على أن الكثير من الغرب يعتمد على إمدادات الطاقة الروسية.
وأضاف: "هناك الكثير من صادرات النفط والفحم والغاز
من روسيا إلى العديد من البلدان - وهناك أيضا [تصدير] كبير من النفط إلى الولايات المتحدة".
وتابع: "لذلك علينا جميعا أن نعمل بجد لخلق وضع يكون لدينا فيه بدائل. من الضروري أيضا أن نجعل من الممكن أن يكون هناك تعاون جيد ونعود إلى حالة لا توجد فيها هذه المواجهة هذا ما نعمل من أجله".
تعد روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي والنفط إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك بعد حديث كثير من المسؤولين الغربيين خلال الأسابيع الأخيرة حول فرض عقوبات على روسيا وصناعة الطاقة فيها على وجه الخصوص.
يدّعي الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، ويقول إنها حشدت قرابة 200 ألف جندي لذلك، وهي بيانات لم تؤكدها موسكو، والتي تنفي قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.
ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية
لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.
في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".
سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من تقارير وسائل الإعلام الغربية التي حددت موعدا للغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا عبر "فيسبوك": "نرجو من وسائل التضليل الإعلامي
الأمريكية والبريطانية مثل بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها نشر جدول ’الغزوات’ الروسية لهذا العام. أود أن أخطط لقضاء إجازة".