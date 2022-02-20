https://arabic.sputniknews.com/20220220/طرح-نسخة-جديدة-من-ويندوز-11-قريبا-لن-يتم-تحميلها-إلا-بهذه-الشروط-1058893421.html
طرح نسخة جديدة من "ويندوز 11" قريبا... لن يتم تحميلها إلا بهذه الشروط
طرح نسخة جديدة من "ويندوز 11" قريبا... لن يتم تحميلها إلا بهذه الشروط
تستعد شركة "مايكروسوفت" الأمريكية لطرح نسخة جديدة من "ويندوز 11"، والذي سيتعين من أجل تحميله الموافقة على شروط خاصة. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T10:29+0000
2022-02-20T10:29+0000
2022-02-20T10:29+0000
مجتمع
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ويجب على المستخدمين إنشاء في البداية حساب على "مايكروسوفت" من أجل تحميل "ويندروز 11 برو"، بحسب مدونة رسمية، وهي خطوة لن تتوافق مع الكثير ممن يأملون في تجنب بيانات "مايكروسوفت" وجمع بيانات القياس عن بُعد في "ويندوز".وتنصح "مايكروسوفت" بعدم استخدام حساب وهمي من أجل تحميل "ويندوز 11 برو" على حواسيبهم.كما تشترط "مايكروسوفت" ضرورة الاتصال بشبكة الإنترنت من أجل إعداد "ويندوز 11 برو".ومن المحتمل أن يتم طرح نظام "ويندوز 11 برو" خلال الأشهر المقبلة.وتم تقديم "ويندوز 11"، في شهر يونيو/ حزيران 2021، مع تغييرات ملحوظة في الواجهة.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
طرح نسخة جديدة من "ويندوز 11" قريبا... لن يتم تحميلها إلا بهذه الشروط
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تستعد شركة "مايكروسوفت" الأمريكية لطرح نسخة جديدة من "ويندوز 11"، والذي سيتعين من أجل تحميله الموافقة على شروط خاصة.
ويجب على المستخدمين إنشاء في البداية حساب على "مايكروسوفت" من أجل تحميل "ويندروز 11 برو"، بحسب مدونة رسمية
، وهي خطوة لن تتوافق مع الكثير ممن يأملون في تجنب بيانات "مايكروسوفت" وجمع بيانات القياس عن بُعد في "ويندوز".
وتنصح "مايكروسوفت" بعدم استخدام حساب وهمي من أجل تحميل "ويندوز 11 برو" على حواسيبهم.
كما تشترط "مايكروسوفت" ضرورة الاتصال بشبكة الإنترنت من أجل إعداد "ويندوز 11 برو".
ومن المحتمل أن يتم طرح نظام "ويندوز 11 برو" خلال الأشهر المقبلة.
وتم تقديم "ويندوز 11"، في شهر يونيو/ حزيران 2021، مع تغييرات ملحوظة في الواجهة.