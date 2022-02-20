https://arabic.sputniknews.com/20220220/غانتس-الفلسطينيون-سيكون-لهم-مستقبلا-كيان-وليس-دولة-1058923743.html

غانتس: الفلسطينيون سيكون لهم مستقبلا "كيان" وليس دولة

غانتس: الفلسطينيون سيكون لهم مستقبلا "كيان" وليس دولة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، إن "الفلسطينيين سيكون لديهم كيان في المستقبل، وليس دولة كاملة". 20.02.2022, سبوتنيك عربي

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2022-02-20T19:25+0000

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أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وأوضح غانتس، في جلسة حوارية بمؤتمر ميونيخ للأمن مع الصحفية الألمانية سعاد المخنث، أنه "في نهاية المطاف، سنجد أنفسنا أمام حل يعتمد على كيانين، نحترم فيه السيادة والحكم الفلسطيني، ولكن يتم فيه احترام احتياجاتنا الأمنية"، وذلك حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طالب، خلال لقائه برئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في رام الله بالضفة الغربية، بوقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض حل الدولتين.وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية "أحادية الجانب التي تعمل على تقويض حل الدولتين"، داعيا إلى البدء في عملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.كما طالب بإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي، ووقف النشاطات الاستيطانية، واعتداءات المستوطنين"، مؤكدا في الوقت ذاته على وجوب احترام الوضع التاريخي في المسجد الأقصى.وشدد عباس، على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.في المقابل، عبرت بيلوسي عن الالتزام بصنع السلام على أساس حل الدولتين. ودعت لضرورة تعاون كافة الأطراف للمضي قدما في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة.

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