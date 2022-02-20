https://arabic.sputniknews.com/20220220/فنان-مصري-لا-أفهم-ما-الذي-أخطأ-به-إبراهيم-عيسى؟-1058913965.html

فنان مصري: لا أفهم ما الذي أخطأ به إبراهيم عيسى؟

فنان مصري: لا أفهم ما الذي أخطأ به إبراهيم عيسى؟

دافع فنان مصري، اليوم الأحد، عن الإعلامي إبراهيم عيسى الذي تعرض خلال الـ 48 الساعة الأخيرة لعاصفة من الانتقادات على خلفية تصريحات له أنكر فيها حدثا دينيا... 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T15:51+0000

2022-02-20T15:51+0000

2022-02-20T15:51+0000

مصر

أخبار الفنانين في مصر

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1048435671_0:139:3083:1873_1920x0_80_0_0_519586c83acb0c80f3727397992fc30b.jpg

وتساءل الممثل المصري عباس أبو الحسن (57 عاما) في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "مش فاهم ابراهيم عيسي غلط في ايه؟".وأضاف: "مقالش غير إن الشيوخ يصدروا للعامة اعتقادتهم الشخصية ويحجبون كتب تراثية أخرى لها راي مخالف وتشكك في قصة المعراج وانهم يخفون تفصيلات هامة من تاريخ المسلمين الأوائل والخلفاء والصحابة ودي حقائق مؤكدة هو لا يدعيها. مقالش إن ده رأيه أو دعا إلى الإلحاد".وضجت مصر خلال اليومين الأخيرين على وقع تصريحات إبراهيم عيسى خلال برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، والتي أنكر فيها قصة عروج النبي.وقال إبراهيم عيسى خلال برنامجه، أمس الأول (الجمعة)، متطرقًا لما قال إنها "قصص وهمية" يسردها المشايخ للجمهور: "لما يجي يقولك الإسراء والمعراج... طيب إية رأيك إن مفيش معراج، وكل القصص إنه طلع السماء وشاف الناس اللي في النار كل دي قصة وهمية كاملة، كتب السيرة والتاريخ تقول ذلك".ومساء أمس السبت، أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى بعد تصريحاته بشأن واقعة "الإسراء والمعراج".وقالت النيابة العامة المصرية في بيان عبر حسابها في موقع فيسبوك، "إنها ستعلن لاحقا عما ستسفر عنه التحقيقات".واستدعت تصريحات عيسى، ردا من دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، حيث أكدا أن واقعة الإسراء والمعراج حدثت قطعا وهي من الثوابت الدينية عند المسلمين ولا يجوز إنكارها.

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مصر, أخبار الفنانين في مصر, أخبار مصر الآن