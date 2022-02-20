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https://arabic.sputniknews.com/20220220/فيديو-متداول-لنجم-مانشيستر-سيتي-يغضب-ناديه-1058914759.html
فيديو متداول لنجم مانشيستر سيتي يغضب ناديه
فيديو متداول لنجم مانشيستر سيتي يغضب ناديه
قال مانشستر سيتي إنهم "صُدموا وفزعوا" من هجوم على لاعب خط الوسط فيل فودين وعائلته بعد أن ظهر مقطع فيديو يظهر أنهم متورطون في شجار أمس السبت. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T16:06+0000
2022-02-20T16:06+0000
مانشستر سيتي
مشاجرة
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وحسب "رويترز"، أظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن فودن، 21 عاما، كان يتفاعل مع مشادة بين أسرته ومجموعة من الرجال في أحد الممرات داخل المبنى.وقال سيتي في بيان أصدره اليوم الأحد: "النادي على علم بمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تعرض فيل فودين وعائلته للمضايقة والإساءة".وأضاف: "نشعر بالصدمة والفزع إزاء طبيعة الإساءة والاعتداء الذي أعقب ذلك على أحد أفراد عائلة فيل"، لافتين إلى أنهم سيواصلون "منح فيل وأسرته كل الدعم والمساعدة التي يحتاجون إليها".ولعب فودن، الذي كان يحضر المباراة بعد ساعات من هزيمة سيتي 3-2 في الدوري أمام توتنهام، 27 مباراة في جميع المسابقات لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وسجل في تسع مناسبات.
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مانشستر سيتي, مشاجرة

فيديو متداول لنجم مانشيستر سيتي يغضب ناديه

16:06 GMT 20.02.2022
© REUTERS / MICHAEL REGANمانشيستر يونايتد ومانشستر سيتي
مانشيستر يونايتد ومانشستر سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / MICHAEL REGAN
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قال مانشستر سيتي إنهم "صُدموا وفزعوا" من هجوم على لاعب خط الوسط فيل فودين وعائلته بعد أن ظهر مقطع فيديو يظهر أنهم متورطون في شجار أمس السبت.
وحسب "رويترز"، أظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن فودن، 21 عاما، كان يتفاعل مع مشادة بين أسرته ومجموعة من الرجال في أحد الممرات داخل المبنى.
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وقال سيتي في بيان أصدره اليوم الأحد: "النادي على علم بمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تعرض فيل فودين وعائلته للمضايقة والإساءة".
وأضاف: "نشعر بالصدمة والفزع إزاء طبيعة الإساءة والاعتداء الذي أعقب ذلك على أحد أفراد عائلة فيل"، لافتين إلى أنهم سيواصلون "منح فيل وأسرته كل الدعم والمساعدة التي يحتاجون إليها".
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه تم الاتصال بشرطة مانشستر فيما يتعلق بالحادث.
ولعب فودن، الذي كان يحضر المباراة بعد ساعات من هزيمة سيتي 3-2 في الدوري أمام توتنهام، 27 مباراة في جميع المسابقات لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وسجل في تسع مناسبات.
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