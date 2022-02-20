https://arabic.sputniknews.com/20220220/فيديو-متداول-لنجم-مانشيستر-سيتي-يغضب-ناديه-1058914759.html
فيديو متداول لنجم مانشيستر سيتي يغضب ناديه
فيديو متداول لنجم مانشيستر سيتي يغضب ناديه
قال مانشستر سيتي إنهم "صُدموا وفزعوا" من هجوم على لاعب خط الوسط فيل فودين وعائلته بعد أن ظهر مقطع فيديو يظهر أنهم متورطون في شجار أمس السبت. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T16:06+0000
2022-02-20T16:06+0000
2022-02-20T16:06+0000
مانشستر سيتي
مشاجرة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0c/1047489492_0:119:2821:1706_1920x0_80_0_0_224727b966f718e7418179ffb4d148e6.jpg
وحسب "رويترز"، أظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن فودن، 21 عاما، كان يتفاعل مع مشادة بين أسرته ومجموعة من الرجال في أحد الممرات داخل المبنى.وقال سيتي في بيان أصدره اليوم الأحد: "النادي على علم بمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تعرض فيل فودين وعائلته للمضايقة والإساءة".وأضاف: "نشعر بالصدمة والفزع إزاء طبيعة الإساءة والاعتداء الذي أعقب ذلك على أحد أفراد عائلة فيل"، لافتين إلى أنهم سيواصلون "منح فيل وأسرته كل الدعم والمساعدة التي يحتاجون إليها".ولعب فودن، الذي كان يحضر المباراة بعد ساعات من هزيمة سيتي 3-2 في الدوري أمام توتنهام، 27 مباراة في جميع المسابقات لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وسجل في تسع مناسبات.
https://arabic.sputniknews.com/20210929/بقيمة-سوقية-خيالية-مباراة-باريس-سان-جيرمان-ومانشيستر-سيتي-الأغلى-في-العالم-1050291836.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0c/1047489492_195:0:2627:1824_1920x0_80_0_0_79f75f5cf5de12af72cd3efcaf24bb21.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مانشستر سيتي, مشاجرة
فيديو متداول لنجم مانشيستر سيتي يغضب ناديه
تابعنا عبر
قال مانشستر سيتي إنهم "صُدموا وفزعوا" من هجوم على لاعب خط الوسط فيل فودين وعائلته بعد أن ظهر مقطع فيديو يظهر أنهم متورطون في شجار أمس السبت.
وحسب "رويترز"، أظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن فودن
، 21 عاما، كان يتفاعل مع مشادة بين أسرته ومجموعة من الرجال في أحد الممرات داخل المبنى.
29 سبتمبر 2021, 15:35 GMT
وقال سيتي في بيان أصدره اليوم الأحد: "النادي على علم بمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تعرض فيل فودين وعائلته للمضايقة والإساءة".
وأضاف: "نشعر بالصدمة والفزع إزاء طبيعة الإساءة
والاعتداء الذي أعقب ذلك على أحد أفراد عائلة فيل"، لافتين إلى أنهم سيواصلون "منح فيل وأسرته كل الدعم والمساعدة التي يحتاجون إليها".
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه تم الاتصال بشرطة مانشستر فيما يتعلق بالحادث.
ولعب فودن، الذي كان يحضر المباراة بعد ساعات من هزيمة سيتي
3-2 في الدوري أمام توتنهام، 27 مباراة في جميع المسابقات لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وسجل في تسع مناسبات.