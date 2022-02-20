https://arabic.sputniknews.com/20220220/كيف-تؤثر-الأزمة-الأوكرانية-على-الوجود-الغربي-في-الشرق-الأوسط-1058897239.html
كيف تؤثر الأزمة الأوكرانية على الوجود الغربي في الشرق الأوسط
كيف تؤثر الأزمة الأوكرانية على الوجود الغربي في الشرق الأوسط
أكد حلف شمال الأطلسي "ناتو"، يوم السبت، أن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) ما زال يشكل تهديداً أمنياً، وأن الأزمة الأوكرانية لن تؤثر على تركيزه في متابعة مخاطر... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T11:39+0000
2022-02-20T11:39+0000
2022-02-20T11:39+0000
راديو
أين الحقيقة؟
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كيف تؤثر الأزمة الأوكرانية على التواجد الغربي في الشرق الأوسط
كيف تؤثر الأزمة الأوكرانية على التواجد الغربي في الشرق الأوسط
وسلّط نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ميرسيا غيونا، الأضواء على مهام "ناتو" في العراق، خلال لقائه برئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، مؤكدا أنهم يعدّون وجود البعثة الدولية في العراق خطوة مهمة للمساعدة والتدريب والتأهيل العسكري، خصوصا وأن "داعش" ما زال يشكل تهديدا ولا يجب أن تكون التعقيدات في أوكرانيا سببا في عدم الانتباه لمخاطر الإرهاب في المنطقة.فهل سيغير الناتو استراتيجيته العسكرية في الشرق الأوسط؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:وأضاف الشريفي: "ستبقى روسيا فاعل ومؤثر إقليمي، لكن ضمن أطر المجال الحيوي لها، فسوريا تبقى حليفا استراتيجيا لروسيا، إلا أن الأخيرة ستشهد نفوذا أمريكيا في مجالها الحيوي، عبر القوات الحليفة للولايات المتحدة، ولربما تتجه روسيا نحو العراق ودول الخليج لغرض إيجاد توازن في المجال الحيوي للولايات المتحدة، أما بالنسبة لحلف الناتو فسيتم الاستعاضة عنه بناتو عربي يتكون من الجيوش العراقية والمصرية والأردنية."التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
سبوتنيك عربي
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
ar_EG
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, أين الحقيقة؟, аудио
كيف تؤثر الأزمة الأوكرانية على الوجود الغربي في الشرق الأوسط
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أكد حلف شمال الأطلسي "ناتو"، يوم السبت، أن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) ما زال يشكل تهديداً أمنياً، وأن الأزمة الأوكرانية لن تؤثر على تركيزه في متابعة مخاطر الإرهاب في المنطقة.
وسلّط نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ميرسيا غيونا، الأضواء على مهام "ناتو" في العراق، خلال لقائه برئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، مؤكدا أنهم يعدّون وجود البعثة الدولية في العراق خطوة مهمة للمساعدة والتدريب والتأهيل العسكري، خصوصا وأن "داعش" ما زال يشكل تهديدا ولا يجب أن تكون التعقيدات في أوكرانيا سببا في عدم الانتباه لمخاطر الإرهاب في المنطقة.
فهل سيغير الناتو استراتيجيته العسكرية في الشرق الأوسط؟
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:
"إن مسألة حصول مواجهة عسكرية بين الدول الغربية وروسيا يعد أمراً مستبعدا جدا، لكن قد ترتفع مناسيب الضغط على سوريا كورقة توازن، على اعتبار أنها تشكل مجالا حيويا لروسيا، في ظل امتلاك الولايات المتحدة الحلفاء في سوريا، كقوات قسد وآخرين ضمن إطار إدارة الصراع، حيث ستقوم الإدارة الأمريكية بتفعيل دور الحلفاء في المجال الحيوي الروسي، ولا أعتقد أنه سيتم تفعيل تنظيم "داعش"، لأنه انتفت الحاجة للتنظيم في العراق وسوريا، كون أن منظمة غاز شرق المتوسط ماضية في برنامجها، والتي بدأت تميل إلى روسيا باعتبارها البلد المصدر الأكبر للغاز في العالم، حيث أن السعودية والخليج ومصر لديهم ميول نحو روسيا، وحتى إسرائيل لن تتقاطع مع روسيا".
وأضاف الشريفي: "ستبقى روسيا فاعل ومؤثر إقليمي، لكن ضمن أطر المجال الحيوي لها، فسوريا تبقى حليفا استراتيجيا لروسيا، إلا أن الأخيرة ستشهد نفوذا أمريكيا في مجالها الحيوي، عبر القوات الحليفة للولايات المتحدة، ولربما تتجه روسيا نحو العراق ودول الخليج لغرض إيجاد توازن في المجال الحيوي للولايات المتحدة، أما بالنسبة لحلف الناتو فسيتم الاستعاضة عنه بناتو عربي يتكون من الجيوش العراقية والمصرية والأردنية."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق